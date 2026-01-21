Medicinsk sekreterare till vårdcentralen Skärvet
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren - genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter - att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens
Är du en noggrann och engagerad medicinsk sekreterare som vill bli en del av ett dynamiskt team på Vårdcentralen Skärvet? Då är detta jobbet för dig!
Vårdcentralen Skärvet är centralt belägen i Växjö. Vi har cirka 13000 listade patienter i alla åldrar. Utveckling och utbildning är en del av vår vardag och vi kan stolt presentera att vi är en akademisk vårdcentral och vi deltar därför i flera pågående studier. Målet för oss är alltid att ge vår patienter hög kvalitativ och professionell vård och ett bemötande i världsklass. För att kunna göra detta krävs det medarbetare med samma ambitioner!Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst av
Skriva och redigera medicinska journaler.
Administrativt stöd till läkare och övrig vårdpersonal.
Arbeta i digitala tjänster såsom 1177.
Arbeta i receptionen vid behov.
Bidra till verksamhetens utveckling och handleda kollegor och studenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör eller motsvarande.
• God kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Förmåga att arbeta strukturerat med hög känsla för kvalitet.
• Flexibilitet, lösningsfokus och trivs med att ta egna initiativ.
• Lätt för att arbeta i team och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
• Engagemang för god service till både patienter och kollegor.
• Förmåga att trivas i en dynamisk miljö, där du levererar ditt bästa även vid hög arbetsbelastning.
• Erfarenhet av primärvård, vilket är meriterande.
Vi erbjuder
Stimulerande arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter.
Engagerat och stödjande team.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
ÖVRIGT
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
