Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Planteringen i Helsingborg
Region Skåne, Primärvården / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-06-26
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Vårdcentralen Planteringen är belägen i södra Helsingborg och har goda kommunikationsmöjligheter med både tåg och buss. Vi har cirka 3 700 listade patienter och ett komplett åtagande enligt Hälsovalet.
På vårdcentralen arbetar cirka 20 medarbetare inom olika yrkeskategorier där samarbetet präglas av stor respekt för varandras egenskaper och kompetenser. Här finns både specialister inom allmänmedicin samt ST-läkare. Vi har en barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och flera sjuksköterskeledda specialistmottagningar inom exempelvis diabetes, äldrevård och hypertoni. Vi har även fysioterapeuter och en arbetsterapeut hos oss. Denna bredd leder till att vi kan erbjuda våra patienter en heltäckande vård och erbjuda våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Vårdcentralen har vid flera tillfällen uppmärksammats för såväl sin goda arbetsmiljö som patientnöjdhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare på vårdcentral. Detta innebär en mångfald av olika administrativa uppgifter för att stödja övrig personal i deras dagliga arbete. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat utskrift av journalanteckningar, post- och remisshantering samt patientregistrering. Flertalet av läkarna använder TIK (taligenkänning) vilket medför att journaldiktat varierar i antal. I rollen ingår även receptionsarbete, fakturahantering samt granskning och uppföljning av statistik, liksom scanning av dokument. Vidare medverkar du aktivt till utveckling och förbättring av såväl rutiner som samarbetssätt.
Arbetet är mycket varierande och vi har ett nära samarbete med andra yrkeskategorier som finns hos oss, vilket skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) /400p (YH) alternativt motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och i svenska, i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvården. Har du även kunskaper i journalsystemet PMO ses det som fördelaktigt för tjänsten.
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad. Det är viktigt att du tar eget ansvar och är van vid att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat där vi alla hjälps åt och samarbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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252 28 HELSINBORG Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Jessica Almåker, Vision 042-4060570 Jobbnummer
9981115