Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Nöbbelöv i Lund
Region Skåne, Primärvården / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-06-04
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Är du en person som trivs med det patientnära arbetet och vill vara med och bidra till en trygg och personlig vård? Då är du varmt välkommen att söka till oss!
Vårdcentralen Nöbbelöv ligger i utkanten av Lund med goda pendlingsmöjligheter. Vårdcentralen är relativt liten med knappt 9 000 listade patienter från både tätort och landsbygd. Stämningen är familjär och vi har ett välfungerande teamarbete, hög kontinuitet och god tillgänglighet för patienterna. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. I detta arbete har du som medarbetare goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare, nöjda patienter samt hög vårdkvalitet.
Vi är en välfungerande och patientfokuserad hälsovalsenhet som har möjlighet att ta hand om hela familjen. Vi är väldigt nöjda med att vi har ett högt förtroende hos våra listade patienter och vi jobbar kontinuerligt med att det ska fortsätta så. Vi erbjuder ett brett vårdutbud med flera mottagningar såsom läkar- och distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar till sjuksköterska samt mottagningar för barnhälsovård, fysioterapi, psykolog och tillgång till arbetsterapeut och dietist.
Vår vårdcentral är även en Akademisk vårdcentral (AVC) med forskningsanknytning och deltar regelbundet i kliniska studier och har tätt samarbete med Centrum för Primärvårdsforskning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss är du ett verksamhetsnära stöd. Detta innebär till stor del att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, såsom medicinsk dokumentation, journalskrivning och remisshantering. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att skriva ut diktat, kalla patienter från läkares väntelistor, posthantering, remissbevakning och remissregistrering, receptionsarbete samt scanning.
Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll för att det dagliga arbetet på vårdcentralen ska fungera och att patientsäkerheten hålls hög. Då vår verksamhet ständigt utvecklas i takt med ny teknik erbjuds du goda möjligheter till utveckling och ett stimulerande arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY/400p YH alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift och goda kunskaper i medicinsk terminologi är också ett krav. Därtill är god datorvana en förutsättning för tjänsten. Vi ser goda språkkunskaper i engelska i såväl tal som skrift som meriterande. Det är också fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom primärvården och/eller kunskaper inom systemet PMO.
För att trivas hos oss tror vi att du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta i team. Vidare ser vi gärna att du har framåtanda och en vilja att vara med och utveckla vår verksamhet. Du är flexibel, gillar förändringar och ser det som en möjlighet till förbättring. Därtill är du positiv, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Stor vikt att läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326416". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Åsa Engblom, Verksamhetschef 0768-871796 Jobbnummer
9947723