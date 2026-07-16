Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Laröd i Helsingborg
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2026-07-16
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Vårdcentralen Laröd är en stabil, välfungerande och expanderande enhet med drygt 7000 listade patienter och drygt 300 listade barn på tillhörande barnavårdscentral (BVC). Vi bedriver en filial i Mariastaden där vi erbjuder både akuta och bokade tider till läkare och sjuksköterska men även en mottagning dietist, fysioterapeut, psykolog samt barnavårdscentral.
Hos oss arbetar 30-talet engagerade medarbetare inom olika yrkeskategorier i tvärprofessionella team för att kunna ge bästa möjliga vård till våra patienter. Teamet består av specialistläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor med specialistkompetens, undersköterskor, fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeut, dietist och sekreterare. Vi erbjuder barnavårdscentral (BVC), läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, specialistsjuksköterskemottagning för allergi-astma-KOL, diabetes, hypertoni, infektioner, levnadsvanor, vaccinationer, minnesmottagning och äldrevårdsmottagning samt mottagning till arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och psykolog.
Vill du bli en del av vårt team på Vårdcentralen Laröd med tjänstgöring både på vårdcentralen och på filialen? Då ska du inte tveka att söka dig hit, hos oss erbjuds du ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat. Är du dessutom intresserad av forskning kan det vara bra att känna till att vi är en akademisk vårdcentral med flera medarbetare som forskar på deltid.
Här kan du läsa mer om vår vårdcentral: http://www.vardcentralenlarod.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en medicinsk sekreterare som känner sig lockad av att få vara med och forma framtidens primärvård!
I uppdraget som medicinsk sekreterare är du delaktig i att såväl driva som att följa upp vår verksamhets förändrings- och förbättringsarbete. Vi ligger just nu i startgroparna med att utveckla och prova på nya spännande arbetssätt. Därtill arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare på en vårdcentral. Detta innebär varierande administrativa uppgifter för att stödja vår övriga personal i deras dagliga arbete. En vanlig arbetsvecka innefattar exempelvis arbete i 1177, inbokning av patienter, receptionsarbete, telefonservice, IT-frågor, journalhantering och inscanning av dokument. En del av läkarna använder taligenkänning (TIK), vilket medför att journaldiktat varierar i antal.
Hos oss arbetar du i team tillsammans med kollegor inom olika professioner. Dina närmsta kollegor är två medicinska sekreterare. Du har flera olika administrativa ansvarsområden som vi anpassar efter din kompetens, dina intressen och verksamhetens behov. De olika arbetsuppgifterna ger ett varierande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta på en akademisk vårdcentral? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig med en utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration på 80 KY-poäng eller 400 YH-poäng, alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Därtill har du goda kunskaper i medicinsk terminologi och goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser det som meriterande om du har intresse för eller erfarenhet av arbete med IT-frågor. Det är även fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet som medicinsk sekreterare.
Du som söker har en hög ansvarskänsla, är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad med ett öga för detaljer vilket gör att du kan hålla ordning även när arbetsdagen är omväxlande. Genom ditt engagemang och självklarhet för hög servicekänsla och bemötande skapar du ett gott och positivt arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill ser du värdet av god samarbetsförmåga och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter samt har en vilja att lära dig nya arbetsuppgifter. Som person är du trygg i din yrkesroll med ett positivt och öppet sinne för att våga prova nya utmaningar. Du ser fram emot att bidra till vår fortsatta utveckling på vårdcentralen.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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254 00 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Catharina Olsson, Verksamhetschef 0766-48 66 44 Jobbnummer
10004377