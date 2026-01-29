Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Getingen i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en liten och familjär vårdcentral där du får möjlighet att vara med och utveckla nya arbetssätt? Nu söker vi en trygg och erfaren medicinsk sekreterare som vill bidra med sin kompetens och samtidigt vara delaktig i vår fortsatta utvecklingsresa.
Vårdcentralen Getingen är en av Lunds yngsta vårdcentraler och startade verksamheten i maj 2014 utan listade patienter. Sedan dess har vår listning stigit till i dagsläget cirka 6 000 patienter. Verksamheten bemannas av cirka 20 medarbetare som gemensamt samarbetar kring våra listade patienter. Verksamheten genomsyras av hög medicinsk kvalitet, arbetsglädje och teamkänsla.
Verksamhetens lokaler är belägna på Skånes universitetssjukhusområde, vilket tillhandahåller flertalet unika servicetjänster såsom rörpost, logistik och tvätthantering. Här finns även goda kommunikationsmöjligheter med spårvagn, buss, parkeringsmöjligheter och cykelgarage. Verksamheten delar lokaler med Kvälls- och helgmottagningen när vårdcentralen är stängd, vilket har bidragit till ett gott och nära samarbete med personalen i denna verksamhet.
Vårdcentralen Getingen är först i Lund med att arbeta utifrån ett nytt grundutbud i samverkan med gemensamma funktioner på andra hälsovalsenheter. Detta ger oss ett unikt tillfälle att vara med och forma framtidens primärvård, från strukturer och rutiner till arbetssätt och funktioner. Vårdcentralen tillhandahåller en god och säker vård för våra listade patienter med hjälp av specialister i allmänmedicin, ST-läkare, distriktssköterskor, allmänsjuksköterskor, fysioterapeut, medicinska sekreterare och undersköterskor.
Verksamheten bedriver även sköterskeledd diabetesmottagning, Astma-KOL-mottagning samt äldremottagning. Vi samverkar även med andra primärvårdsenheter, dietist och arbetsterapeut för att kunna erbjuda patienter individualiserad vård på rätt vårdnivå.
Vi arbetar aktivt med hälsosam schemaläggning, erbjuder möjlighet att arbeta på spetsen av din kompetens och har ett nära ledarskap. Som medarbetare är det viktigt att få vara med och påverka både sin arbetsmiljö och våra patienters upplevelse av vården. Vi är nämligen övertygade om att vi bedriver en bättre och säkrare vård när vi som medarbetare trivs på vårt arbete.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en central och verksamhetsnära roll. Du arbetar huvudsakligen med patientadministration och medicinsk dokumentation, såsom journalskrivning, remisshantering och självständigt arbete i 1177. I uppdraget ingår även viss receptionsbemanning samt att vara ett administrativt stöd till verksamheten i stort.
Tack vare ett omfattande användande av taligenkänning finns utrymme för ett breddat uppdrag med andra administrativa ansvarsområden, exempelvis inom IT, brandskydd eller liknande funktioner. Vid intresse och lämplighet finns även möjlighet till uppdrag som chefsstöd.
Arbetsgruppen består i dag av två medicinska sekreterare och en receptionist, där vi nu ersätter en kollega som går i pension. Du har en viktig roll för att vardagen på vårdcentralen ska fungera smidigt och för att bidra till hög patientsäkerhet, god service och ett positivt arbetsklimat.Kvalifikationer
Du som söker har en slutförd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration (80 p KY/400 p YH) eller motsvarande utbildning som läkarsekreterare. Därtill har du goda kunskaper i svenska samt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift även på engelska. Vidare är det en förutsättning för tjänsten att du har goda kunskaper i medicinsk terminologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård samt arbete inom Hälsoval Skåne.
Som person är du trygg i din yrkesroll, strukturerad och noggrann samt har förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du är serviceinriktad, trivs med många kontaktytor och har lätt för att anpassa dig i en verksamhet som är under ständig utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering.Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
