Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Delfinen i Höganäs
2026-01-20
Gör skillnad. Varje dag.
Med närhet till havet och naturen på Kullahalvön ligger Vårdcentralen Delfinen placerad i pittoreska Höganäs, i nordvästra Skåne. Vårdcentralen ligger centralt med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.
Vi är en ackrediterad hälsovalsenhet med cirka 8500 listade patienter. På vårdcentralen är vi idag ungefär 35 medarbetare inom olika professioner såsom sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator, dietist, medicinska sekreterare och specialister i allmänmedicin. Vi har flera sjuksköterskeledda mottagningar såsom diabetes, astma/KOL, hypertoni, förmaksflimmer och äldrevård. Vi har även riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 70-åringar samt hälsosamtal för personer med funktionsnedsättning.
Hos oss är arbetsmiljön god, medarbetarna tar stort ansvar för verksamhetens utveckling, kvalitet och den sociala miljön. Vi har även ett väl utbyggt rondsystem där vi arbetar i tvärprofessionella team. Vi arbetar regelbundet med förbättringsarbete och har många nya och roliga projekt att se fram emot. Samarbete sker tätt tillsammans med regionens andra vårdcentral i Höganäs, Vårdcentralen Sjöcrona och har samma verksamhets- och enhetschef. Det kan förekomma placering på båda enheterna då gruppen medicinska sekreterare på båda vårdcentralerna har gemensam teamledare och arbetar som en arbetsgrupp. Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi ser med glädje fram emot att kunna förstärka vår grupp av medicinska sekreterare och söker dig som är nytänkande, engagerad och som vill vara med och utveckla vårt team.
Arbetet som medicinsk sekreterare är stimulerande och utmanande. Du utför vanligt förekommande uppgifter inom primärvården såsom journalskrivning, registreringar, remisshantering, diagnoskodning, ärende i 1177, telefonservice, bokning av patienter och receptionsbemanning. Du erbjuds en individanpassad introduktion tillsammans med väl inarbetade och omtänksamma kollegor. Intresse för att dela med dig av dina kunskaper och tycker det är stimulerande att driva och delta i enhetens förbättringsarbete. Vi är positiva till kompetenshöjning för medarbetarna och tillsammans utvecklar vi vår verksamhet inom uppdragets ramar. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration, 80 poäng KY eller 400 poäng YH. Har du tidigare arbetat i primärvården är detta meriterande. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du även goda kunskaper i engelska är detta en fördel, likaså om du har datorvana och intresse för IT. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av journalsystemet PMO och våra övriga system Pasis och MedSpeech. Därutöver är B-körkort också önskvärt.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett intresse för primärvård. Vi hoppas att du, tillsammans med oss, vill påverka och utveckla såväl ditt eget arbete som verksamheten i stort. Den här tjänsten ställer krav på att du både kan samarbeta och arbeta självständigt. Egenskaper som vi värdesätter är att du är flexibel, har god självkännedom, är ansvarstagande och lyhörd gentemot patienter och kollegor. Du verkar för en god stämning i teamet och ditt sätt att samarbeta med kollegor samt omgivning sker på ett prestigelöst sätt. Tillsammans hjälps vi åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro.
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
