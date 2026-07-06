Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Bunkeflo
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2026-07-06
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, Burlöv
, Lomma
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, Vellinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en trivsam och patientnära verksamhet där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi en medicinsk sekreterare till ett vikariat på Vårdcentralen Bunkeflo, då en av våra medarbetare går på föräldraledighet.
Vårdcentralen Bunkeflo ligger i sydvästra Malmö. Här finner du omväxlande miljöer – allt från närheten till havet till stadens puls. Närheten till Öresundsbron och goda kommunikationer gör att du enkelt kan ta dig vidare ut i världen.
Här möts du av ett positivt och glatt gäng som tillsammans skapar vår välbemannade och stabila enhet. Vårdcentralen Bunkeflo är en enhet med gott internt samarbete och vi arbetar för att ge tillgänglig vård av hög kvalitet till våra patienter. Vi har drygt 9 300 listade patienter och är ständigt växande. Vår barnavårdscentral (BVC) har cirka 850 inskrivna barn.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare har du en central roll i verksamheten och bidrar till att vår administration fungerar smidigt, effektivt och med hög kvalitet. Du arbetar nära både kollegor och andra professioner på vårdcentralen och är en viktig del i att skapa goda förutsättningar för verksamhetens dagliga arbete.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat journaldokumentation, registrering, remisshantering samt hantering av intyg och andra administrativa underlag. I rollen ingår även diagnos- och åtgärdskodning samt övriga administrativa arbetsuppgifter kopplade till vårdcentralens verksamhet.
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete med många kontaktytor där du får möjlighet att använda din administrativa kompetens, bidra till utveckling av arbetssätt och vara en viktig del av vår fortsatta verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Du som söker har godkänd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration 80 poäng KY eller 400 poäng YH eller motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi, är en van datoranvändare och väl förtrogen med Outlook och Officepaketet. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet PMO.
För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, strukturerad och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är serviceinriktad, har ett professionellt bemötande och trivs med att samarbeta med såväl patienter, anhöriga som kollegor. Samtidigt har du förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Arbetet innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga, flexibilitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och ser värdet av samarbete för att nå verksamhetens gemensamma mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332999". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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218 37 BUNKEFLO Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Helene Larsson, Vision 040-6234787 Jobbnummer
9993033