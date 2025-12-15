Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Bokskogen i Bara
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Vårdcentralen Bokskogen, en plats där engagemang, utveckling och omtanke går hand i hand.
Vi är en väletablerad hälsovalsenhet med egen rehabverksamhet och barnavårdscentral och vi ansvarar även för tillsynen av ett sjukhem i Klågerup. Med cirka 8 000 listade patienter och 28 drivna medarbetare skapar vi tillsammans en trygg och modern primärvård nära både naturen och människan. Vi har en stabil bemanning och flera kollegor har varit på enheten i många år. Vårdcentralen omfattar sedvanliga yrkesgrupper och mottagningar som finns på en vårdcentral. Vi är stolta över vår gemenskap, att vi trivs tillsammans och den skillnaden vi gör i våra patienters liv.
Vårdcentralen ligger naturskönt, omgiven av bokskog och golfbanor, bara 20 minuter från Malmö och Lund. Hit tar du dig enkelt med bil eller kollektivtrafik, och du parkerar precis utanför. Våren 2021 flyttade vi in i våra nya ljusa lokaler, vilket gett oss ännu bättre förutsättningar att forma framtidens primärvård.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medicinsk sekreterare som vill vara med på vår resa att utveckla vårdcentralen Bokskogen.
I din roll som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig tillgång för verksamheten och representant för Vårdcentralen Bokskogen. Med ett professionellt bemötande och en hög servicenivå har du tillsammans med dina kollegor en avgörande betydelse för patientens besök hos oss. Vi har ett gott arbetsklimat och du kommer att ingå i ett administrativt team där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor som har hög kompetens inom arbetsområdet.
Arbetet som medicinsk sekreterare bjuder på omväxling och ger möjlighet till personlig utveckling. Vi möter många patienter i vårt dagliga arbete och har ett nära samarbete med andra yrkeskategorier som finns hos oss, vilket skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård.
I arbetet ingår varierande administrativa uppgifter för att stödja vår övriga personal i deras dagliga arbete. En vanlig arbetsvecka innefattar exempelvis arbete i 1177, inbokning av patienter, receptionsarbete, journalskrivning, telefonservice, IT-frågor, fakturahantering, journalhantering och inskanning av dokument.
Välkommen till en arbetsplats som uppskattar nytänkande och där du får möjlighet att medverka i vår gemensamma verksamhetsutveckling. Vi söker dig som är flexibel, positiv, serviceinriktad och har ett öppet sinne för digitala arbetssätt.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400 p YH alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och svenska språket i såväl tal som skrift. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården samt i systemen PMO och Pasis ses det som meriterande. Därutöver är det en fördel om du har erfarenhet och goda användarkunskaper i andra system såsom Lissy, Filur, Medspeech. Marknadsplatsen/Raindance och 1177.
Du är en positiv, strukturerad och lösningsfokuserad person som trivs med varierande arbetsuppgifter och som tar ansvar för ditt arbete. För att trivas hos oss har du ett genuint intresse för människor, är serviceinriktad samt har ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du samarbetar väl med alla yrkeskategorier på vårdcentralen och har god förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
