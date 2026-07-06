Medicinsk sekreterare till vårdcentralen Åsidan
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2026-07-06
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Vårdcentralen Åsidan, NyköpingPubliceringsdatum2026-07-06Om företaget
Vårdcentralen Åsidan ligger i Nyköping med närhet till vacker natur och erbjuder bra pendlingsmöjligheter med nära anslutning till tågstationen samt E4:an. På vårdcentralen arbetar cirka 50 personer med en bredd av kompetenser. Vårt arbetsklimat är öppet och präglas av delaktighet, korta beslutsvägar, samarbete, gemenskap och tillit. Vi har cirka 11 500 listade patienter och kan erbjuda ett omväxlande arbete där du möter patienter i alla åldrar och ur olika kulturer.
Nu söker vi dig som vill arbeta teambaserat (yrkesvis samt tvärprofessionellt) för att skapa en bra arbetsmiljö, ett gott bemötande och god tillgänglighet för våra patienter. Vi månar om att du ska trivas och utvecklas med oss och ger avsatt tid för regelbundet utvecklings- och förbättringsarbete. I övrigt erbjuder vi flexibla arbetstider och ett generöst friskvårdsbidrag. Arbetsuppgifter
I vår administrativa enhet ingår idag fyra medicinska sekreterare. En av våra kollegor slutar efter sommaren och vi annonserar nu för en ersättande medicinsk sekreterare. Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och omväxlande administrativt arbete. Du kommer bland annat arbeta med diktat och medicinsk journalföring i Cosmic, bemanna vår sekreterarchatt för administrativa frågor, hantera bokningar och receptärenden, ingå i ett tvärprofessionellt vårdteam, kalla från väntelistor, administrera e-tjänster på 1177.se, hantera post och remisser, skanna, protokollföra samt bemanna vår reception.
Din kompetens
Vi söker en utbildad medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör med goda kunskaper i medicinsk terminologi. Du kommer ha en viktig roll i kontakten med våra patienter i receptionen och bör ha en god känsla för service och patientbemötande. Arbetstempot kan variera och du har förmågan att lägga i en extra växel när det behövs. Du är en språkpolis som älskar att skriva men ogillar särskrivningar och andra grammatiska fel. Du har ett glatt humör, en god samarbets- och kommunikationsförmåga och du ifrågasätter onödiga arbetssätt som en naturlig del i förbättringsarbetet snarare än att göra saker av gammal vana. Erfarenhet av Cosmic är meriterande men inte nödvändigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Administrativ enhetschef, Therese Bohm 0155-24 52 22
Fackliga företrädare söks via Kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Vårdcentralen Åsidan.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-07-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RPV-26-079". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9993998