Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Åhus Filialen Vä
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till vårdens viktiga arbete och patienternas bästa? Är du engagerad och serviceinriktad? Då är det kanske hos oss på enheten i Åhus du har din nästa utmaning!
På Vårdcentralen Åhus filialen Vä arbetar flera yrkeskategorier mot det gemensamma målet att ge god vård med hög kvalité till våra patienter. För att klara detta tar vi hjälp av varandra och drar nytta av varandras olika kompetenser. Tillsammans skapar vi rutiner och tar ansvar för att ständigt förbättra vårt arbetssätt, detta för att ge den bästa vården till våra patienter.
Vi erbjuder våra drygt 13200 listade patienter allt från prevention till sjukvård genom hela livet. Bland annat har vi specialistmottagningar inom områdena diabetes, sår, astma/KOL och äldrevård. Här är vi drygt 30 anställda. Till Åhus kan du lätt pendla med bil eller via buss från Kristianstad.
För oss är det viktig att du som medarbetare har inflytande och får känna delaktighet, samtidigt som du bidrar till andra människors hälsa. Vi värdesätter medarbetare som ser möjligheter och tycker om att tänka nytt och framåt.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är på vårdcentralen förekommande administrativa arbetsuppgifter som journalskrivning, remisshantering, posthantering, receptionsarbete med kassahantering, scanning, fakturahantering, förrådsbeställning, diagnosregistrering, e-tjänster, e-intyg och Sectra. Ansvar för IT och telefoni samt behörighetsbeställningar är också en del av ditt ansvar som medicinsk sekreterare.
Hos oss kommer du hamna i en grupp bestående av fyra medicinska sekreterare där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med kollegor som har hög kompetens inom arbetsområdet. Möjligheter att jobba kväll och helg kan finnas.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration på 80 KY-poäng eller 400 YH-poäng, alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Vi förutsätter även att du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i medicinsk terminologi. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom yrket och erfarenhet av att hantera något av våra olika system som PMO, web-Pasis, MedSpeech, SKAT, 1177 och andra i primärvården förekommande IT-system. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i Raindance.
Vi söker dig som gillar att planera och organisera ditt arbete med fokus på en hög leveranskvalité. Du ser värdet av ett välfungerande samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Som person är du trygg, noggrann i din yrkesroll och har hög ansvarskänsla. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
