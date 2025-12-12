Medicinsk sekreterare till Vårdcentral Säter
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi är en av Regionens vårdcentraler och vi har drygt 9 200 listade patienter. Vi har våra lokaler på det natursköna området vid Ljusterns strand. Hos oss arbetar cirka 50 trevliga och engagerade medarbetare med olika professioner såsom läkare, sjuksköterskor,psykolog, barnmorskor, distriktssköterska, undersköterskor, medicinska sekreterare, klinikassistent, samtalsterapeuter, receptionist, rehabkoordinator, arbetsterapeut, fysioterapeuter/sjukgymnaster och chefer.
Medicinsk sekreterare till Vårdcentral SäterPubliceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du främst med dokumentation i journalsystemet Cosmic. Du ansvarar för posthantering, scanning, hantering av bilder, samt sköter en del beställningar i Raindanceportalen. Du bistår med hjälp gällande dokumentation, journalsystem mm till annan personal. I arbetsuppgifterna ingår även viss del arbete i receptionen där du kommer vara vårdcentralens ansikte utåt. Beroende på behov i verksamheten så kan ytterligare arbetsuppgifter inom ditt arbetsområde att tillkomma.
Övrig informationKvalifikationer
Krav: Du är utbildad enligt någon av nedanstående alternativ:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp
Vårdadministrativa programmet 180 hp
Medicinsk sekreterare YH 400 p alternativt
1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning
Du har ett stort intresse för att arbeta inom primärvård och ser dig själv som en del av en större helhet där du kan bidra med din kompetens och ditt engagemang! Du har god förmåga att jobba såväl i grupp som individuellt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
