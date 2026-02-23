Medicinsk sekreterare till Vårdcentral Sälen
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Sälen bedriver en säsongsvarierad verksamhet inom hälso- och sjukvård där vi har fokus på både planerad och akut verksamhet. Den bofasta befolkningen uppgår till cirka 3 600 personer men under högsäsong tillkommer över 120 000 besökare som samtidigt vistas i Sälenfjällen. Området i övrigt har en tydlig glesbygdsprägel med långa avstånd och 10 mil till närmaste sjukhus.
Vi har en stabil grundbemanning av alla personalkategorier. Personalstyrkan dubbleras under vintersäsongen och framförallt anställs fler läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Kort sagt är detta en stimulerande arbetsplats året runt och extra händelserik under vintersäsong - och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid för dig som gillar skog och fjäll.
Medicinsk sekreterare till Vårdcentral Sälen

Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du med journalskrivning och därtill hörande administrativa uppgifter. Du tar emot och registrerar besökare i vår reception/kassa. Du har funktion av att vara navet och specialisten i arbetsplatsens administration.
någon av följande utbildningar: Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp, Vårdadministrativa programmet 180 hp, Medicinsk sekreterare YH 400 p eller 1-årig eftergymnasial vårddokumentationsutbildning
god förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
erfarenhet som medicinsk sekreterareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill arbeta i en intensiv, lärorik och rolig arbetsmiljö i Sälenfjällen. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och andra yrkeskategorier. Till person är du flexibel då rollen innebär att vara ett bollplank i många administrativa frågor. Du kommer vara ett av våra ansikten utåt gentemot våra besökare och vi ser därför att du har god förmåga att bemöta olika människor. Säsongsvis har vi ett stort inflöde av både utländska och utomlänspatienter vilket kräver struktur och förmåga att hålla ordning på flertalet olika rutiner. Detta innebär även att vi har ett önskemål om att du utöver svenska även behärskar engelska i tal och skrift. Vi ser att du gillar ett högt tempo under ett arbetspass och föredrar att arbeta varierande arbetstider under högsäsongen vintertid. Vi är i dagsläget ett stabilt gäng medicinska sekreterare och administratörer med mycket god vana av arbetet som är i behov av ytterligare en bidragande stjärna. Är det kanske du? Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
