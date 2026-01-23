Medicinsk sekreterare till vårdavdelning, sommarvikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Alingsås Visa alla administratörsjobb i Alingsås
2026-01-23
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Kirurgi och ortopedi på Alingsås lasarett söker medicinsk sekreterare till sommarvikariat!
I din roll som medicinsk sekreterare får du möjligheten att arbeta som avdelningssekreterare på våra vårdavdelningar och erbjuds varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
Dina arbetsuppgifter omfattar medicinsk dokumentation i Melior, förberedelser inför elektiv vård, rondarbete, utskrift av brev, intyg, remisser och övrig korrespondens, diagnos- och åtgärdsregistrering i ELVIS samt många andra stimulerande administrativa uppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som är glad och positiv.
Du har lätt för att samarbeta med både kollegor och vårdpersonal men du har heller inga problem med att arbeta under eget ansvar.
Du tycker om att ta ansvar och är flexibel. Vi lägger stor vikt vid noggrannhet, bra bemötande, service- och ansvarskänsla.
Du har god social kompetens.
Du bör tycka om att arbeta i en miljö med varierande arbetsuppgifter och ibland i högt tempo.
Vi erbjuder dig
Trevliga arbetskamrater och en arbetsmiljö som präglas av framåtanda och samarbete. Du kommer vara en viktig del av teamet kring våra patienter.Kvalifikationer
För att arbeta hos oss ska du:
ha vårddokumentationsutbildning till medicinsk sekreterare
kunna utrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande är god vana av journalsystemet Melior och MedSpeech samt det patientadministrativa systemet ELVIS.
Vi söker dig som är professionell i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, såsom flexibilitet, god initiativförmåga, noggrannhet, god samarbetsförmåga och positivt bemötande.
Rekryteringsprocess
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
