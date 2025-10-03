Medicinsk sekreterare till Vårdavdelning Akutkirurgi och Trauma, Huddinge
2025-10-03
Är du en erfaren medicinsk sekreterare som söker en ny utmaning? Vi söker nu en positiv och engagerad kollega med stort intresse för klassificering/kodning till vår arbetsgrupp med medicinska sekreterare inom slutenvården.
Ansök idag för att bli en del av vårt härliga team!
Du erbjuds
att ingå i en mycket trivsam och välfungerande arbetsgrupp som hjälper och stöttar varandra på bästa sätt för att klara uppsatta mål, utvecklas och trivas på jobbet!
ett arbete där man samarbetar mycket med andra yrkeskategorier.
möjligheten att arbeta på ett av världens bästa sjukhus med vård i framkant (länk till newsweek: World's Best Hospitals 2024 - Newsweek Rankings.
Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
I Verksamhetsområde (VO) Vårdadministration, som startade den 1 april 2024, samlar vi sjukhusets alla vårdadministrativa resurser under Stab Produktion. Vår verksamhet består av drygt 600 medicinska sekreterare, administratörer och chefsassistenter. Vi ansvarar tillsammans för att den dagliga administrativa verksamheten fungerar på allra bästa sätt över hela sjukhuset. Hos oss finns möjlighet att bidra till utvecklingen av verksamheten och de administrativa rutinerna.
En av våra slutenvårdssekreterare i Huddinge går över till nya uppdrag inom sjukhuset och vi söker hennes ersättare.
Trauma och Akutkirurgiska sektionen ansvarar för trauma- och akutkirurgi. Sektionen är organisatoriskt placerad inom Medicinsk enhet Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi. Sektionen arbetar med olika inriktningar i Solna respektive Huddinge. Din arbetsplats kommer att vara på avdelningen i Huddinge, där du har ett nära samarbete med olika yrkeskategorier men även med övriga slutenvårdssekreterare inom enheten.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna inkluderar:
journalskrivning i TakeCare samt att ha klassificeringsansvar och ansvara för vårddokumentationen
ansvar för utbildning och vägledning av avdelningens övriga yrkeskategori gällande verksamhetens DRG-arbete och rutiner. Kommunikation med DRG-controller i relaterade frågeställningar
att tillsammans med omvårdnadschef/patientansvarig läkare ha ansvar för vårdplatslista
administration kring utomläns-/utlandspatienter, specialistvårdsremisser
att stötta vårdpersonal på avdelning med administrativa uppgifter såsom kontakt med
utskrivningsteam, myndigheter (polis/rättsläkare) och hemsjukhus.
Vi söker dig som
har ett stort intresse för sjukdomsklassificering
är ansvarstagande, nyfiken och tycker att problemlösning är roligt och utmanande
är förändringsbenägen, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
är en god organisatör som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
är engagerad i att utveckla och förbättra det dagliga arbetet.KvalifikationerKvalifikationer
Medicinsk sekreterare-/Vårdadministratörsutbildning eller eftergymnasial utbildning till läkarsekreterare/medicinsk sekreterare med erfarenhet av yrket
Goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
God kunskaper i medicinsk terminologi
Utbildning i DRG
Meriterande:
Erfarenhet av DRG
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
