Medicinsk sekreterare till vårdadministrativa enheten i Varberg
Region Halland / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2025-08-18
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi bygger nu ett framgångsrikt team inom vårdadministrationen på ortopedkliniken och söker dig! Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av vårt växande team av sekreterare där din digitala kompetens och passion för utveckling kommer till stor nytta.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Hos oss erbjuds du en unik möjlighet att trivas och utvecklas i din roll som medicinsk sekreterare. Vi främjar flexibilitet och möjliggör till och med delvis arbete hemifrån, vilket ger dig en harmonisk balans mellan arbete och liv. Hos oss väntar spännande och omväxlande arbetsuppgifter som gör varje dag intressant och utmanande. Vi uppmuntrar även din personliga utveckling inom andra specialiteter, beroende på ditt intresse.
Vi sätter stor vikt på din trivsel och framgång. Oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare, får du en säker och individuell introduktion som anpassas efter din erfarenhet och kunskap. Du tilldelas en mentor som stöttar dig under din inledande tid hos oss. Våra kollegor utgör en trygg och samarbetsvillig gemenskap som alltid finns där för att svara på dina frågor och stötta dig i din utveckling.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Vi erbjuder en hybrid arbetsmiljö som ger dig flexibilitet att kombinera arbete på plats med att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan, när det är möjligt utifrån verksamhetens behov. Här finns goda möjligheter att växa och utvecklas som medicinsk sekreterare.
Denna tjänst är placerad på ortopedkliniken i Varberg, där du kommer att vara en del av ett sammanhållet och samarbetande team.
Om arbetsplatsen
Vårdadministrativa enheten, område 3 på Hallands sjukhus, utgör en egen verksamhetsenhet som har i uppdrag att erbjuda administrativt stöd och service till flera av områdets kliniker, inklusive kirurgikliniken, operations- och intensivvårdsklinikerna, ortopedikliniken, urologikliniken samt onkologi- och palliativmedicinkliniken.
Vår sammansvetsade organisation för medicinska sekreterare främjar ett flexibelt arbetssätt och har fokus på journaldokumentation, IT-stöd och administrativt stöd till vårdprocesser. Inom vår verksamhet finns cirka 80 engagerade medarbetare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som medicinsk sekreterare på Hallands sjukhus? https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/medicinsk-sekreterareKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Du är ansvarstagande och uppskattar varierande arbetsuppgifter. Vi ser också att du är positivt inställd till förändrings- och utvecklingsarbete.
Du har goda kunskaper i det svenska språket samt medicinsk terminologi. Du har god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt. Du har god datorvana och har fallenhet för att kunna hantera många arbetsuppgifter samtidigt. Du har även förmåga att planera och prioritera i det dagliga arbetet.
Vi har ett roterande arbetssätt, vilket förutsätter att du är flexibel, kan arbeta både självständigt och i team och har god samarbetsförmåga. Du är en stabil person som är utpräglat serviceinriktad. Lyhördhet och noggrannhet är egenskaper vi värderar högt, likaså att du bidrar till en god stämning i teamet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdagen.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Tuula Ahokas, Avdelningschef 070–2981255 Jobbnummer
9463495