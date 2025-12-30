Medicinsk sekreterare till Vårdadministrativ enhet i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-12-30
Vill du bidra med ditt engagemang, hjärta och hjärna i en verksamhet där du och din kompetens gör skillnad? Vågar du tänka annorlunda och hitta nya bättre sätt att arbeta? Då är detta tjänsten för dig! Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare till oss på den vårdadministrativa enheten. Du kommer vara placerad på Vuxenpsykiatrimottagning 3.
Vuxenpsykiatrimottagning 3 Lund är en specialistpsykiatrisk mottagning med cirka 25 medarbetare som ligger i framkant i utvecklingen och arbetar med teambaserad vård. Här utreds och behandlas patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd, depressioner samt olika former av personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd.
Varmt välkommen till en enhet där vi alla brinner för att ge våra patienter bästa möjliga vård!
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Lund bedriver psykiatrisk hälso- och sjukvård för vuxna över 18 år. Vi gör bedömningar/utredningar av psykiska symptom och besvär samt erbjuder omvårdnad, behandling och rehabilitering utifrån en tvärprofessionell kompetens.
Varmt välkommen till oss, här delar vi alla passionen för att ge våra patienter den bästa möjliga vården!

Arbetsuppgifter
Hos oss är du som medicinsk sekreterare en viktig tillgång för såväl verksamheterna som våra patienter. Genom ditt förtroendefulla bemötande, höga servicekänsla och naturliga lugn bidrar du till stabilitet samt trygghet för både patienter och personal.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att boka besök, ta emot telefonsamtal, journalskrivning, remisshantering samt att vara behjälplig med andra administrativa uppgifter på mottagningen. I rollen har du även egna ansvarsområden, som utformas individuellt utifrån enheternas behov och din kompetens.
Arbetstiden är förlagd klockan 8.00-16.30, måndag till fredag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration (KY 80p/YH 400 p) alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete i systemet Våps och har en generell god kännedom om olika administrativa digitala system, då vi snart kommer införa det nya digitala vårdsystemet SDV (Skånes digitala vårdsystem).
För att lyckas i din roll ser vi att du kan samarbeta med olika yrkeskategorier och att du har en god förmåga att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Det är viktigt att du är serviceinriktad och ger ett gott bemötande till såväl patienter som kollegor. Vi är måna om att hitta rätt person till denna tjänst och kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
