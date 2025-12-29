Medicinsk sekreterare till Vårdadministration IVA Varberg
2025-12-29
Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Hos oss erbjuds du en unik möjlighet att trivas och utvecklas i din roll som medicinsk sekreterare.
Vi främjar flexibilitet och möjliggör delvis arbete hemifrån, vilket ger dig en harmonisk balans mellan arbete och privatliv. Hos oss väntar spännande och omväxlande arbetsuppgifter som gör varje dag intressant och utmanande. Vi uppmuntrar även din personliga utveckling inom andra specialiteter, beroende på ditt intresse.
Vi sätter stor vikt vid din trivsel och framgång. Oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare får du en säker och individuell introduktion som anpassas efter din erfarenhet och kunskap. Du tilldelas en mentor som stöttar dig under din inledande tid hos oss. Våra kollegor utgör en trygg och samarbetsvillig gemenskap som alltid finns där för att svara på dina frågor och stötta dig i din utveckling.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Vi erbjuder en hybrid arbetsmiljö som ger dig flexibilitet att kombinera arbete på plats med att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan, när det är möjligt utifrån verksamhetens behov. Här finns goda möjligheter att växa och utvecklas som medicinsk sekreterare.
Placeringen är på intensivvårdsavdelningen i Varberg, där du kommer arbeta tätt med vårdpersonalen.
Om arbetsplatsen
Vårdadministrativa enheten, område 3 på Hallands sjukhus, utgör en egen verksamhetsenhet som har i uppdrag att erbjuda administrativt stöd och service till områdets kliniker, inklusive kirurgikliniken, operations- och intensivvårdsklinikerna, ortopedikliniken, urologikliniken samt onkologi- och palliativmedicinkliniken.
Vår sammansvetsade organisation för medicinska sekreterare främjar ett flexibelt arbetssätt och har fokus på journaldokumentation, IT-stöd och administrativt stöd till vårdprocesser. Inom vår verksamhet finns cirka 80 engagerade medarbetare.
Tjänsten innebär att du är placerad på intensivvårdsavdelningen men tillhör urologisekreteriatet. Som medicinsk sekreterare på intensivvårdsavdelningen är du en viktig del i teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Då verksamheten är akut ser vi att du är flexibel och lätt kan byta fokus. Du är ansvarstagande och uppskattar varierande arbetsuppgifter. Vi ser också att du är positivt inställd till förändrings- och utvecklingsarbete.
Du är en stabil person som är utpräglat serviceinriktad. Lyhördhet och noggrannhet är egenskaper vi värderar högt, likaså att du bidrar till en god stämning i teamet.
Du har goda kunskaper i det svenska språket samt medicinsk terminologi. Du har god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt. Du har god datorvana och har fallenhet för att kunna hantera många arbetsuppgifter samtidigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medicinsk sekreterare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/medicinsk-sekreterare?mtm_campaign=RH_yrkessida_medsek_jobbannonser.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Linda Nätblom-Ljungberg, Avdelningschef 073–8502529 Jobbnummer
9665531