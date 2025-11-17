Medicinsk sekreterare till Urologkliniken
2025-11-17
Vi på urologkliniken söker en medicinsk sekreterare för ett vikariat. Här får du vara en del av en kompetent och sammansvetsad arbetsgrupp där samarbete, korta beslutsvägar och prestigelös stämning är en självklarhet, där alla har en gemensam vilja att göra det bästa för våra patienter. Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss är du en central del av verksamheten. Du samarbetar med läkare, uroterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor, bokningsplanerare och operationsplanerare. Ditt arbete består främst av journalskrivning och diagnoskodning men även planering av bokningsunderlag samt hantering av post, scanning och remisser. Det är en varierad roll där du får bredd i din yrkesvardag genom att skriva flera olika specialistområden inom urologi.
Vi arbetar strukturerat med dagens uppgifter och ansvar. Du har stort eget ansvar i din roll, samtidigt som du alltid har stöd av ett kompetent och engagerat team. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt, bland annat genom att bidra till kortare väntetider inom cancervården och minska regionala skillnader.
Hos oss möts du av en trygg, trivsam och prestigelös arbetsmiljö där vi värnar om varandra. Du har möjlighet att påverka dina arbetstider och delvis arbeta på distans. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i din roll, därför erbjuder vi individuell introduktion och återkommande uppföljning. Vi har även regelbundna sekreterarmöten där erfarenheter delas och utveckling står i fokus.
Om arbetsplatsen
Urologkliniken är en kirurgisk enhet med både planerad och akut verksamhet, specialinriktad mot urologi. Kliniken består av en urologavdelning med slutenvårdsplatser samt dagvårdsplatser samt urologmottagning.
På vår urologmottagning bedrivs högspecialiserad öppenvårdsurologi. Här tar vi emot patienter för både nybesök och återbesök, och erbjuder utredning och behandling med modern teknik och hög medicinsk kompetens.
Hos oss präglas arbetet av samarbete, ansvar och engagemang. Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta initiativ, bidra med idéer och vara delaktiga i utvecklingen av vården. Vår vardag formas av ett öppet arbetsklimat, korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och har erfarenhet i yrket. Det är meriterande om du har ytterligare utbildning i DRG och tidigare arbetat som medicinsk sekreterare inom urologi. Du ska i skrift kunna uttrycka dig väl på svenska. Vi ser att du har god kunskap i journalhanteringssystemet Cosmic.
Som person är du noggrann, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Du trivs i ett mindre team där alla hjälps åt och där arbetet präglas av tillit och gemensamma mål. Du har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt och du arbetar alltid med kvalitet och patientnytta i fokus.
Anställningsvillkor
Vikariat 1 år, heltid.
Tillträdesdag snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Det finns vissa möjligheter att i tjänsten delvis arbeta på distans när verksamheten tillåter.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 November 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland
Enhetschef
Åsa Oskarsson asa.oskarsson@regionvastmanland.se 021-17 66 76 Jobbnummer
9607525