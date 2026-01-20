Medicinsk sekreterare till subspecialiserad mottagning
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-01-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri i Gävle
, Sandviken
, Hofors
, Söderhamn
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Subspecialiserad mottagning är ett länsövergripande vuxenpsykiatriskt team med sitt säte i Gävle. Teamet består av legitimerade psykologer och PTP-psykologer som arbetar efter tre ben: utredning, behandling och verksamhetsutveckling. Den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen är en enhet som arbetar med ständiga förbättringar inom organisationen som helhet, men även mindre teambaserade uppdrag och vi ser gärna att du är en del av detta. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare inom vuxenpsykiatrin innebär det en varierande och stimulerande arbetsmiljö där du kommer att arbeta med flera olika arbetsuppgifter. Du kommer arbeta administrativt och göra vissa rapporteringar till nationella kvalitetsregister. I denna del av tjänsten som medicinsk sekreterare har du ett nära samarbete med läkare, teamledare och med övrig personal inom verksamheten.
Som medicinsk sekreterare kommer du bland annat att arbeta med
• att skriva diktat
• bokningar av patienter
• registreringar
• ombesörja eventuella avbokningar
• posthantering
• introducera ny personal i våra administrativa system.
Hos oss får du
• ett varierande och stimulerande arbete
• goda möjligheter för kompetensutveckling.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att ta egna initiativ, arbetar strukturerat och trivs med att driva kontinuerliga utvecklings- och förändringsarbeten. Du behöver ha en vilja och ett intresse för att använda digitalt stöd i arbetet samt ett engagemang för att vara med och vidareutveckla en växande verksamhet. Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbeten sedan tidigare. Du ska vara serviceinriktad och kunna arbeta i ett högt tempo då arbetsbelastningen stundtals kan vara hög. Du har också en förmåga att se möjligheter i förändringsprocesser och du tycker om att delta i olika projekt och arbetsgrupper i verksamheten.
Som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare
• ha goda kunskaper i det svenska språket då arbetet bland annat innebär journalskrivning
• ha goda datorkunskaper och goda kunskaper i Office-paketet.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/189". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Göran Rosén, Vårdenhetschef goran.rosen@regiongavleborg.se 072-713-59 97 Jobbnummer
9695551