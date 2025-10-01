Medicinsk sekreterare till Strömsbro Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-10-01
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle i Gävle
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Strömsbro Din hälsocentral har idag cirka 11 100 listade patienter. Vi bedriver sedvanlig primärvård med läkarmottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök. Vi har också specialistsjuksköterskemottagning för astma/KOL, inkontinens och diabetes. Med ett tryggt och varmt bemötande levererar vi god och nära vård, anpassad efter varje unik patient. Vi är en del av Min vård Gävleborg som ger möjlighet till digitala vårdtjänster vilket är en viktig pusselbit för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• vårddokumentation
• registrering
• bokningar från väntelista
• systemkontroller
• avlösning i receptionen.
Hos oss får du
• varierande arbetsuppgifter
• arbeta i en trygg arbetsgrupp med närhet för frågor
• en personligt anpassad introduktion
• en individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel, ansvarstagande, stresstålig och har god samarbetsförmåga då vi har ett tvärprofessionellt samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du
• vara utbildad medicinsk sekreterare.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården och av att arbeta i vårdadministrativa system så som MedSpeech, Cosmic och Agresso.
Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan nu.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Birgitta Hemlin, vårdenhetschef birgitta.hemlin@regiongavleborg.se 072-203 31 82 Jobbnummer
9535795