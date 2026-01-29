Medicinsk sekreterare till Specialistcentrum Barn och unga Gamlestaden
Västra Götalandsregionen
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Specialistcentrum Barn och unga består av två mottagningar, en belägen i Angered och en i Gamlestaden.
Här arbetar motiverade och utvecklingsinriktade medarbetare som har ett gott samarbete mellan mottagningarna. Tillsammans bedriver vi specialistsjukvård med utgångspunkt i barns och ungdomars medicinska och psykiska behov. Vi har till största delen planerade besök men även vissa akutbesök för kroniskt sjuka barn och barn under ett år. Verksamheten har även ett folkhälsoansvar och arbetar i nära samverkan med kommunens verksamheter. Hos oss arbetar specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin, subspecialiserade barnläkare inom allergologi och neurologi samt barnpsykiater. Professioner som barnsjuksköterskor, psykologer, kuratorer, logopeder, dietister, specialpedagog och medicinska sekreterare ingår även i våra team.Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Specialistcentrum Barn och unga i Gamlestaden är du som medicinsk sekreterare en viktig medarbetare i vårt team och har en central roll i det dagliga arbetet. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom journaldokumentation i journalsystemet Melior, klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ-kodning), registrering/bokning av besök i ELVIS, hantering av inkommande samtal från patient, anhöriga och vårdgrannar samt hantering av andra vårdadministrativa system t ex 1177. På mottagningen arbetar vi med taligenkänning.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning i vårddokumentation till medicinsk sekreterare och har goda IT-kunskaper. Erfarenhet av planering och bokningar av neuropsykiatriska utredningar är meriterande. Du behärskar medicinsk terminologi och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Du behöver trivas med att arbeta på ett flexibelt sätt. Eftersom tjänsten innebär att du har kontakt med olika personer dagligen förutsätter vi att du har en god samarbetsförmåga, är van att ta egna initiativ och kan organisera ditt arbete självständigt. Du är noggrann och har ett gott bemötande mot patienter och medarbetare.Kvalifikationer
Vårddokumentationsutbildning till medicinsk sekreterare
Goda IT-kunskaper
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i Melior, ELVIS, 1177
Erfarenhet av klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ-kodning)
Erfarenhet av planering och bokningar av neuropsykiatriska utredningarÖvrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Individuell lönesättning
Sjukhusen i väster, Specialistcentrum Gamlestaden Barn och unga Gamlestaden Kontakt
Lisbeth Yngberg, enhetschef 0735–536174 Jobbnummer
