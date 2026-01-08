Medicinsk sekreterare till Spånga vårdcentral
2026-01-08
Vill Du arbeta med engagerade, kompetenta och trevliga medarbetare i en öppen och vänlig atmosfär?
I så fall kan vi erbjuda dig en trevlig arbetsplats på
Spånga vårdcentral, som är en populär och väletablerad mottagning med 44 medarbetare.
Mottagningen har ca 17 000 listade patienter och 140 patienter inskrivna i hemsjukvården.
Vårdcentralen ligger i nära anslutning till pendeltågs- och busstation, 12 min med pendeltåg från Stockholms central. På Spånga torg finns det många restauranger, några butiker och torghandel. Vårt område är Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta, bebyggelsen är av småstadskaraktär.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår journaldokumentation i TakeCare, administrativ service, posthantering, telefonhantering, kassa- och receptionsarbete samt andra på mottagningen förekommande administrativa arbetsuppgifter. Du är mottagningens ansikte utåt och den första personen som patienter och närstående möter i kontakten med oss. Goda utvecklingsmöjligheter och utrymme för egna ansvarsområden finns.
Anställningsform
Vikariat
Tillträde 1/3-31/8 eller enligt överenskommelse
Heltid, 39,5 tim/vecka.Kvalifikationer
Du har utbildning som medicinsk sekreterare. Erfarenhet av arbete inom primärvården samt en kompletterande undersköterskeutbildning är meriterande. Du måste kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket. Du har god datorvana och är kunnig i Officepaketet.Dina personliga egenskaper
Du är en hjälpsam och prestigelös samarbetspartner med förmåga att arbeta flexibelt efter varierande behov samtidigt som du kan arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt. Du känner dig bekväm i patient- och närståendekontakter både i reception och i telefon. Du är nyfiken, vill utveckla och utvecklas, lära dig nya saker och bidra till god stämning på mottagningen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Spånga vårdcentral Kontakt
Susanne Ahlqvist, Enhetschef 0700-011005 Jobbnummer
9673456