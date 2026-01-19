Medicinsk sekreterare till sommaren 2026
Region Kronoberg / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-01-19
I Region Kronoberg är vi 6 500 personer som varje dag arbetar för kronobergarnas bästa. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i din yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.

Arbetsuppgifter
Är du redo för en sommar som betyder något på riktigt?
Som medicinsk sekreterare är du en nyckelperson i det administrativa arbetet kring patienten. Du ser till att vården fungerar smidigt och patientsäkert genom att arbeta nära både kollegor och vårdpersonal. Nu söker vi semestervikarier till våra sjukhus och vårdcentraler i Växjö och Ljungby.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på avdelning, men kan bland annat innebära journalskrivning, telefonservice, tidsbokningar, arbete i reception och kassahantering. Du ger administrativt stöd till kollegor och har kontakt med både Försäkringskassan och rehabteamet.
Hos oss får du ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du har möjlighet att utvecklas, knyta nya kontakter och göra skillnad varje dag. Du blir en del av ett engagerat team och lär känna många nya arbetskamrater.
Akuten har både dag- och kvällspass samt arbete på vardagar och helger. På övriga avdelningar arbetar du främst dagtid under vardagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning eller studerar till medicinsk sekreterare/vårdadministratör. Även du som är läkarstudent är varmt välkommen att söka. Du talar och skriver svenska obehindrat samt har god IT-vana.
Då vi arbetar tätt tillsammans är din samarbetsförmåga viktig, liksom din flexibilitet och ditt intresse för att arbeta i team. Du trivs med att möta och kommunicera med olika människor i varierande situationer och är ansvarsfull samt noggrann i ditt arbete.
Är du redo att ta klivet in i en meningsfull vardag där varje dag räknas?
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Säkerhetskontroll
Vänligen notera att i samband med rekrytering till tjänster inom specialistpsykiatrin och rättspsykiatrin begärs utdrag från belastningsregistret. Inom rättspsykiatrin kommer det genomföras en bredare sökning med personsäkerhetskontroll samt utdrag ur brotts- och misstankeregister. Inom rättspsykiatrin utförs även drogtest i samarbete med Företagshälsovården.
ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 791/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
HR-specialist
Josefina Ågren 0470-586934 Jobbnummer
9690408