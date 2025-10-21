Medicinsk sekreterare till Smärtrehab Västmanland
2025-10-21
Är du strukturerad, serviceinriktad och trivs med att ha många bollar i luften? Vi söker nu en medarbetare för ett vikariat hos oss på Smärtrehab, där du blir en central del av teamet som ser till att verksamheten flyter smidigt - både administrativt och praktiskt. Här får du arbeta i en arbetsmiljö med god stämning, nära kollegor och med möjlighet att göra skillnad varje dag. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Du blir en central resurs som ser till att verksamheten fungerar effektivt, både administrativt och praktiskt.
Uppgifter som ingår:
• Skriva protokoll vid möten och APT samt hantera post och dokument.
• Skapa och uppdatera instruktioner, mallar, formulär och informationsmaterial.
• Hantera mottagningens IT-system (Cosmic, NRS, Heroma, Agresso m.fl.) inklusive användaradministration, remisshantering, schemaläggning, beställningar och registreringar.
• Dokumentera i journal inklusive DRG-koder, vissa bokningar.
• Förbereda för nya medarbetare och säkerställa att arbetsplatsen fungerar smidigt.
Om arbetsplatsen
Smärtrehab är en regionresurs på specialistnivå för utredning och behandling av patienter med långvariga smärttillstånd från rörelseapparaten. Vi har lång erfarenhet av området och uppvisar goda resultat samt deltar i ett nationellt nätverk för uppföljning och utveckling av smärtvård.
Enheten hör till område Nära vård och tar emot patienter från hela Västmanland. Arbetet bedrivs multimodalt utifrån ett biopsykosocialt förhållningssätt där kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Committment Therapy (ACT) utgör en gemensam teoriplattform. Forskning och utbildning inom ämnesområdet är en del av enhetens arbete.
Smärtrehab är centralt belägen vid Herrgärdets vårdcentral på Karlsgatan 17 A, med fem minuters gångväg till centralstationen. På enheten finns idag ca 20 medarbetare och omfattar fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor, psykologer, läkare samt sekreterare.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Meriterande är om du har erfarenhet av att hantera olika IT-system, såsom Cosmic, NRS, Heroma och Agresso, inklusive användaradministration, remisshantering, schemaläggning, beställningar och registreringar. Det är även meriterande om du tidigare har haft någon form av administrativ eller serviceinriktad roll där du varit spindeln i nätet och koordinerat olika uppgifter. Du behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor, därför krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du serviceinriktad, självgående och flexibel. Du hanterar arbetsuppgifter på ett strukturerat och effektivt sätt, kan prioritera mellan olika uppgifter och tar ansvar för att de blir genomförda på ett professionellt sätt. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt teamarbete, samtidigt som du är nyfiken och vill utveckla din kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat till och med februari 2027, heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse.
Det finns vissa möjligheter att delvis arbeta på distans när verksamheten tillåter.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 4 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Intervjuer är planerade att ske på plats på Smärtrehab i Västerås från v.46 och framåt.
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
