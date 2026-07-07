Medicinsk sekreterare till Reumatologimottagningen
Region Jämtland Härjedalen, Reumatologimottagningen / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-07-07
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Reumatologimottagningen är en av flera verksamheter inom område Hjärta, Neurologi och Rehabilitering. Vår verksamhet bedrivs på Remonthagen, belägen ca 2 km från Östersunds sjukhus. På Östersunds Rehabcentrum finns även rehabiliteringsavdelning, öppenvårdsrehabilitering och en smärtenhet.
Reumatologimottagningen är en specialistklinik för utredning, vård och behandling av patienter med säkerställd eller misstänkt reumatisk inflammatorisk sjukdom. Enheten består av en omfattande poliklinisk verksamhet och har tillgång till vårdplats på rehabiliteringsavdelningen vid behov av slutenvård. Vår verksamhet består av ett multiprofessionellt team som omfattar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeuter, kurator, medicinska sekreterare och undersköterska vid eget laboratorium. Öppenvård bedrivs i form av enskilda besök, dagvård och viss gruppverksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss blir du en del av ett team bestående av fyra medicinska sekreterare.
Arbetet som medicinsk sekreterare hos oss innebär att du bland annat kommer att arbeta med journalskrivning, övriga Cosmicfrågor, väntelistor, posthantering, tidsbokning, telefonservice och i vårt arbete ingår även remisshantering och i viss mån receptionsarbete.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättring/utveckling av vår verksamhet. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en stimulerande miljö med kompetent och erfaren personal och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Tidigare erfarenhet av yrket men även kunskap i journalsystemet Cosmic, väntelistehantering, boka från väntelista och DRG kodning är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt, har en positiv grundinställning, är flexibel, ansvarstagande och har förmåga till helhetssyn.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 4 C332203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Sollidenvägen 58 (visa karta
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831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Reumatologimottagningen Kontakt
Enhetschef
Cecilia Fors Lyrén cecilia.fors-lyren@regionjh.se +46702240839 Jobbnummer
9995503