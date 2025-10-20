Medicinsk sekreterare till Resursenheten i Västerås
Är du flexibel och vill få möjligheten att arbeta inom flera olika verksamheter, samtidigt som du trivs med ett administrativt och serviceinriktat arbete? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vi söker en ny kollega som är nyfiken på hur det är att jobba inom olika verksamheter. Passa på och sök tjänsten redan idag.
Om arbetsplatsen
På Resursenheten välkomnas du till en positiv och utvecklingsinriktad verksamhet. Vår enhet fungerar som Region Västmanlands interna bemanningsenhet och erbjuder personal till de arbetsplatser som tillfälligt behöver extra hjälp vid behov eller frånvaro. Vi är ungefär 90 medarbetare och hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor samt medicinska sekreterare.
På enheten finns det idag tre medicinska sekreterare som arbetar framförallt på sjukhuset i Västerås och på familjeläkarmottagningar, men ibland har vi även uppdrag i övriga länet. Du välkomnas till en arbetsplats med bra sammanhållning där du som medarbetare är viktig för oss.
" Jag har jobbat sedan januari 2024 och har haft flera olika uppdrag. Man känner att man är behövd och blir mött med värme på arbetsplatsen man kommer till. Att jobba på Resursen är omväxlande och spännande. Beroende på kunden så kan du arbeta på plats på kliniken eller hemifrån. "
Cathrine, medicinsk sekreterare på Resursenheten. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som medicinsk sekreterare på Resursenheten innebär ett flexibelt arbete, där arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du bokas in på. Vanliga arbetsuppgifter som förekommer i tjänsten är att skriva diktat, diagnoskodning, dokumentera i journalsystemet Cosmic och hantera tidsbokningar. Det kan även tillkomma andra administrativa uppgifter beroende på vad verksamheterna behöver hjälp med.
Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga professioner. Som medicinsk sekreterare hos oss utför du ett betydelsefullt arbete hos våra kunder. Vissa uppdrag är längre och andra uppdrag är kortare, men det kan variera periodvis. Det finns även möjlighet till distansarbete och utföra arbetet hemifrån vid överenskommelse med kunden och din chef.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassat introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd utbildning som medicinsk sekreterare och har erfarenhet inom yrket. Det är meriterande om du har arbetat med olika administrativa arbetsuppgifter som exempelvis att skriva diktat, diagnoskodning, dokumentation, hantera bokningar, receptions- eller kassaarbete. Då tjänsten innebär att arbeta på olika arbetsplatser behöver du ha erfarenhet eller kunskap i journalsystem, god datorvana och goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
För att trivas hos oss är det viktigt att du är flexibel och tycker det är roligt att arbeta med varierande arbetsuppgifter och inom olika verksamheter. Vi ser att du är trygg, både i din yrkesroll och som person. Du har förmågan att strukturera upp ditt arbete på ett effektivt sätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ser att du är kvalitetsmedveten, tar egna initiativ och anstränger dig för att leverera lösningar. Du har en god samarbetsförmåga genom att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande mot andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper!
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, måndag till fredag
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 november 2025.
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du bli inbjuden att svara på några videofrågor. Efter att du har svarat på videofrågorna kommer du att bli kontaktad om du går vidare till en intervju. Intervjuer planeras att ske på plats vid Regionhuset, ingång 4, från och med vecka 46.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
