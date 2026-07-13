Medicinsk sekreterare till Rehabiliteringsmedicin i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
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I april 2023 öppnade vi upp en akutnära rehabiliteringsmedicinsk enhet högst upp i Blocket i Lund med en fantastisk utsikt. Vi utökar vårdplatser och söker nu ännu en medicinsk sekreterare till vårt engagerade team på Rehabiliteringsmedicin i Lund!
Ryggmärgsskadeenheten vid Skånes universitetssjukhus (Sus) är en av Sveriges främsta aktörer inom ryggmärgsskadevård och rehabilitering. Vi har av Socialstyrelsen fått det stora förtroendet att verka som en av fyra nationellt högspecialiserade enheter och har utökat vår verksamhet för att ta emot fler patienter, från en större del av landet. Vi träffar patienter i alla åldrar som på grund av ett trauma eller en sjukdom har drabbats av ryggmärgsskada eller annan skada som kräver akutnära rehabilitering. Patienterna kommer till oss för att utifrån sina nya förutsättningar nå en individuell självständighet.
Våra nyrenoverade lokaler skapar förutsättningar för en inspirerande miljö där patientomhändertagande med högsta kvalitet är i fokus. Enheten är ett komplement till den väletablerade verksamhet som idag finns lokaliserad på Orupssjukhuset utanför Höör.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Välkommen till ett engagerat och prestigelöst team! Vårt arbete genomsyras av arbetsglädje, samarbete och flexibelt tänkande. Hos oss får och känner du att det går bra att fråga om allt. Oavsett yrkeskategori hjälps vi åt och arbetar tillsammans på lösningar för att göra skillnad för våra patienter varje dag!
Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du med bland annat remisshantering, bevakning och bokning av läkarbesök. I arbetsuppgifterna ingår även diagnosregistrering, utskrift av brev, intyg, journalanteckningar samt registrering i vårt kvalitetsregister och i forskningsprojekt. Vi använder taligenkänning (TIK) och 1177 i vårt dagliga arbete. Även andra administrativa uppgifter ingår såsom att administrera behörigheter till medarbetare, Raindance och IT-beställningar.
Hos oss erbjuds du ett varierande arbete tillsammans med teamet och kollegor på Orupssjukhuset. Du är en självklar del av teamet runt patienten och stöttar dina kollegor med administrativt arbete. Vi utgår från kunskap och intresse vid fördelning av arbetsuppgifter och det finns möjlighet till varierande arbetsuppgifter med fördjupning och ansvarstagande.
Som nyanställd får du en omfattande introduktion och en handledare för att lära dig våra flöden och arbetssätt. En del av din introduktion kommer förläggas till Orupssjukhuset. I ditt arbete bidrar du till en arbetsplats där ständig förbättring är en del av arbetsuppgifterna och du är delaktig i de utvecklingsarbeten som finns på enheten.
Ta gärna kontakt med mig, enhetschef Sara på 072-462 42 42, om du vill hospitera hos oss för att få en bättre bild av vår verksamhet och arbetsgruppKvalifikationer
Vi söker dig med godkänd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration, 80p KY eller 400p YH alternativt motsvarande godkänd medicinsk sekreterarutbildning. Du har goda kunskaper inom medicinsk terminologi och behärskar det svenska språket väl i tal och skrift. Det är en fördel om du har utbildning inom kodning och sjukdomsklassificering. Även god IT-vana och kunskap i Officepaketet ses som meriterande.
Som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del i verksamheten. Vi söker dig som tycker om teamarbete och har förståelse för patientflöde och processer. Vi ser att du är nytänkande, har intresse av förändringsarbete samt har lätt för att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då vi är måna om att få en bredd i vår arbetsgrupp.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 XXX Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Sara Johansson, Enhetschef Sara.V.Johansson@skane.se 072-462 42 42 Jobbnummer
10001564