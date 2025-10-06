Medicinsk sekreterare till Rehabiliteringsmedicin, Halmstad
Region Halland / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
Då en av våra medicinska sekreterare ska vara föräldraledig söker vi nu en kollega till vårt team! Hos oss får du möjlighet till ett varierat och omväxlande arbete som medicinsk sekreterare!
Din roll hos oss
Vi är en rehabiliteringsmedicinsk enhet i Halland som består av slutenvård på avdelning 51 där vi har 12 vårdplatser samt öppenvård såsom dagrehabilitering, ryggmärgskademottagning och spasticitetsmottagning.
Våra patienter är vuxna och de vanligaste diagnoserna är stroke, hjärnskador och ryggmärgsskador. Vi som arbetar här värnar starkt om den goda sammanhållningen, vår förståelse och vårt samarbete mellan våra olika yrkesroller i teamet och glädjen i att få stärka och coacha våra patienter mot sina mål.
Dina arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare består bland annat av att hantera journalutskrifter från öppen- och slutenvård, utskrift av intyg, hantering av ärenden via TeleQ, 1177, post och telefon, bokningar, remisshantering med mera. Du har nära samarbete med alla professioner på Rehabiliteringsmedicin; arbetsterapeuter, avdelningschefer, fysioterapeuter, kurator, logopeder, läkare, psykolog, sjuksköterskor, rehabassistenter, rehabcoach och undersköterskor.
Arbetet som medicinsk sekreterare är varierande och du roterar mellan skrivfunktion och administrativ funktion. På Rehabiliteringsmedicin är vi två medicinska sekreterare, men inom kliniken finns cirka åtta kollegor som arbetar på Rehabiliteringsklinikens vårdadministration i Halmstad och Varberg. Våra medicinska sekreterare samarbetar och arbete inom hela Rehabiliteringsklinikens vårdadministration kan förekomma. Gemensamt för oss alla är att vi utvecklas tillsammans i digitaliseringen samt införandet av vårt nya journalsystem Cosmic och har nära samarbete med våra två digitala samordnare.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning i vårdadministration för medicinska sekreterare. God datorvana och IT-kunskap förutsätts. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och svenska språket samt kan hantera engelska i tal och skrift.
Som person har du lätt för att samarbeta med andra, har ett gott bemötande, är strukturerad och ansvarskännande. Vi ser också att du har en positiv inställning och trivs med att arbeta flexibelt, självständigt och i team. Vi värdesätter ett gott medarbetarskap för en bra arbetsmiljö och arbetsglädje.
Vi ser att du aktivt och regelbundet kommer med förslag på förbättringar med vilka du bidrar till en ännu bättre sjukvård. Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/medicinsk-sekreterare?mtm_campaign=RH_yrkessida_medsek_jobbannonser
i Region Halland!
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
