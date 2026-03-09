Medicinsk sekreterare till Rehabiliteringskliniken Sörmland
2026-03-09
Nyköpings lasarett
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till Rehabiliteringsklinikens smärtmottagning och Neurorehabmottagnings administrativa grupp som består av ca fem medicinska sekreterare.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med varierande och intressanta uppdrag. Du tycker om att arbeta med människor, du är flexibel och har god samarbetsförmåga och hög ansvarskänsla. Du ger administrativ service till läkare och behandlare och bidrar med din yrkeskompetens där den behövs. Rollen innebär eget ansvar och goda möjligheter att utvecklas utifrån intresse och erfarenhet. Möjlighet till distansarbete någon dag per vecka kan eventuellt erbjudas.
Rehabiliteringskliniken Sörmland är en länsklinik bestående av 13 enheter på länets tre sjukhus i Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm samt inom primärvård. Här arbetar ca 300 medarbetare som till yrket är arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, dietister, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, fotvårdsspecialister, assistenter och undersköterskor.
Rehabiliteringskliniken Sörmland är en verksamhet som kännetecknas av arbetsglädje och engagemang! Vårt fokus är hälsa och livskvalitet hos de vi möter. Vår verksamhetsidé bygger på att vi genom respektfullt bemötande, engagemang, delaktighet och samarbete skapar effektiv vård av hög kvalitet.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör.
Du behärskar svenska språket väl och har god kunskap i medicinsk terminologi och goda kunskaper i Cosmic samt i Microsoft Office-paketet. Du känner dig trygg i patientkontakt både vid fysiska möten samt i telefon. Du har god samarbetsförmåga och är lyhördhet och flexibel. Du hanterar perioder av högt tempo. Du trivs med att arbeta självständigt i dialog med övrig personal och vill bidra med din kunskap och erfarenhet för att ge patienterna bästa möjliga vård och behandling.
Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör är du en mycket viktig del i verksamheten. Arbetet är självständigt och omväxlande och du kommer att arbeta varierat med:
Journaldokumentation: skriva och korrekturläsa patientjournaler baserat på läkares diktat samt hantera remisser och intyg samt skriva brev. Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic.
Patientadministration: Boka, omboka och avboka patientbesök samt lägga tidbok.
Reception och service: Ärendehantering i telefonsystemet TeleQ och 1177 samt ärenden i receptionstelefon, besöksregistrering samt vara behjälplig i övriga för mottagningen relevanta administrativa ärenden.
Medicinsk klassificering: Kodning av diagnoser och åtgärder (DRG-kodning) för statistik och ekonomisk uppföljning.
Kvalitetssäkring: Registrering i kvalitetsregister och administrativt stöd vid utvecklingsarbete.
Din kompetens
Godkänd utbildning till medicinsk sekreterare/vårdadministratör.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom initiativförmåga, samarbetsvilja och förmåga att arbeta självständigt. Du trivs med ansvar och ser helheten i verksamheten.
Du har ett gott bemötande till såväl patienter som till dina kollegor. Du är nyfiken och har förmågan att kunna möta människor i skiftande mående. Du bidrar aktivt till en positiv och professionell arbetsmiljö
Som person är du flexibel, prestigelös och serviceinriktad. Du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef, Rehabiliteringskliniken Sörmland, Rose-Marie Hedlund tfn. 070-399 97 53.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Rehabiliteringskliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-02.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Detta är ett heltidsjobb.
