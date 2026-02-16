Medicinsk sekreterare till Rehabilioteringsmottagning postinfektiösa symtom
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med i uppstart av ny verksamhet och bidra med effektiva och välfungerande administrativa flöden? Vi söker en medicinsk sekreterare med chefsstödfunktion som vill bli hjärtat i vår nystartade mottagning, där vi tillsammans skapar en miljö där god vård och service står i fokus från början.
Rehabiliteringsmottagning postinfektiösa symtom Malmö etableras för att erbjuda strukturerad och jämlik vård för patienter med långvariga postinfektiösa symtom såsom postcovid och ME/CFS. Verksamheten startar upp den 1 april och har ett regionövergripande uppdrag inom Södra sjukvårdsregionen.
Mottagningen tar emot personer över 18 år med minst sex månaders besvär efter infektion eller annat långvarigt och komplext trötthetstillstånd, där annan somatisk eller psykiatrisk orsak har uteslutits. Patientgruppen har ofta en komplex symtombild med bland annat uttalad trötthet, ansträngningsutlöst försämring (PEM), smärta, kognitiva svårigheter och nedsatt funktionsförmåga. Arbetet sker teambaserat och interprofessionellt med fokus på fördjupad bedömning, initiering av behandling och rehabilitering samt planerad återföring till primärvård och lokala rehabiliteringsresurser.
Verksamheten är belägen i Malmö på sjukhusområdet i nyrenoverade lokaler och samlokaliseras med andra rehabiliteringsverksamheter. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att ha en viktig roll med varierande administrativa arbetsuppgifter med fokus på samordning, digitala arbetssätt och patientkontakt. Rollen innehåller i liten utsträckning traditionellt skrivarbete och har i stället tyngdpunkten på administrativa processer, verksamhetsstöd samt även chefsstödfunktion.
Arbetsuppgifterna innebär ärendehantering i digitala system såsom 1177, DokIT, Flödesmodellen och QlikView, besöksregistrering och tidbokning i PASiS samt journaladministration i Melior. I uppdraget ingår även visst receptionsarbete tillsammans med administrativ personal från samlokaliserade mottagningar. I chefsstödsfunktionen stöttar du även enhetschefen med bland annat administrativ personalrapportering, schemaläggning och andra HR-frågor.
Du ansvarar för administrativ samordning och stöd till teamet samt samverkar med övrig administrativ personal inom förvaltningen Nära vård och hälsa.
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och etablera en ny specialistmottagning med stort patientvärde. Du har en viktig roll i att bidra i att bidra till och utveckla arbetssätt och rutiner tillsammans med teamet för att bygga en välfungerande och kvalitetsfokuserad verksamhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) eller 400 p (YH) alternativt motsvarande medicinsk sekreterarutbildning med tidigare erfarenhet av arbete i rollen inom hälso- och sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska språket och i medicinsk terminologi. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i PASiS, Melior, 1177, HR fönster samt Microsoft Office-paketet.
Du som person är självgående, strukturerad och trivs med eget ansvar. Du har en lösningsorienterad inställning och ser möjligheter istället för utmaningar. Du tar egna initiativ, är engagerad och bidrar med ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
