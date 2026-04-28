Medicinsk sekreterare till Regionhälsan
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Regionhälsan är Region Blekinges företagshälsovård, en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Det är en samlad enhet med länsövergripande ansvar och medarbetarna utgår från två orter; Karlskrona och Karlshamn. Regionhälsan består av sammanlagt 16 medarbetare inom nio olika professioner.
Om jobbet
Som medicinsk sekreterare på regionhälsan arbetar du nära övrig personal och är en central del i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och innebär bland annat sedvanliga sekreteraruppgifter, dokumentation i vårt journalsystem Asynja, fakturahantering, arbete med kvalitetsdokument och administrativt stöd till andra yrkesgrupper. Basplacering i Karlskrona med viss tjänstgöring i Karlshamn. Tjänsten är en visstidsanställning på sex månader med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare och har goda kunskaper i svenska språket och medicinsk terminologi.
Som person ska du vara positiv, serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga. Du är noggrann, kan organisera och prioritera ditt arbete på ett bra sätt och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. För din kännedom krigsplacerar Region Blekinge all tillsvidareanställd personal.
Om HR
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är hr. Här finns Region Blekinges samlade resurser inom hr, lönehantering, utbildning och regionhälsa. Området ansvarar för arbetsgivarstrategier som främjar en attraktiv organisation där innovativa och framtidsorienterade arbetssätt står i fokus. Hr har även en central och strategisk roll i att utgöra ett nära stöd åt ledning och medarbetare genom att aktivt arbeta med insatser som främjar en kommunikativ och tillitsbaserad organisationskultur som säkerställer en hållbar arbetsmiljö med inkludering och jämställdhetsarbete, organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling och kompetensplanering i fokus. Hr leder, utvecklar och stöttar även organisationens hr-arbete vilket bland annat inkluderar att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare ständigt utvecklas, känner sig delaktiga och motiverade, där organisationens värdegrundsarbete har en avgörande roll.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
371 81 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionhälsan Kontakt
Medicinsk sekreterare
Kristin Fridolf kristin.fridolf@regionblekinge.se +46455731066
