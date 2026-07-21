Medicinsk sekreterare till psykiatriska kliniken Nyköping / Katrineholm
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Psykiatriska kliniken NyköpingPubliceringsdatum2026-07-21Om företaget
Psykiatriska kliniken Nyköping / Katrineholm bedriver både öppen och sluten psykiatrisk vård för medborgarna i södra och västra länsdelen. Våra öppenvårdsmottagningar finns i Nyköping och i Katrineholm. Slutenvården är lokaliserad till Nyköping, där vi har två vårdavdelningar med totalt 25 vårdplatser för psykos och allmänpsykiatrisk vård samt Beroende/ PIVA. Där finns även vår mobila psykiatriska akutmottagning. På våra allmänpsykiatriska mottagningar arbetar förutom medicinska sekreterare, läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, skötare och en fysioterapeut. Mottagningarna har en bred målgrupp; vi behandlar affektiva störningar och ångeststörningar, tvångssyndrom, utmattningssyndrom, ADHD, trauma och ätstörningar samt psykosvård och beroendevård. Vi har även en särskild psykosmottagning i Nyköping.Arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda ett roligt och stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter. Som medicinsk sekreterare arbetar du med olika uppdrag, såsom journalskrivning för såväl öppen- som slutenvård (främst i form av att skriva diktat), posthantering, receptionsarbete, dokumentregistrering och bokningar, samt hanterar ärenden via 1177.
Vårt uppdrag är att hantera all vårddokumentation för hela kliniken. Vi jobbar på att få en stark grupp som kan utföra alla förekommande arbetsuppgifter för medicinska sekreterare oavsett om det gäller sluten- eller öppenvård.
Din kompetens
Vi söker dig som har dokumenterad utbildning som medicinsk sekreterare. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och svenska språket. Erfarenhet av Cosmic är meriterande.
Vi vill att du är ansvarsfull, noggrann och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. En förutsättning är att du har ett intresse av att möta människor med psykisk ohälsa och kan bemöta våra patienter på ett vänligt sätt och med en problemlösande attityd. Vår reception är vårt ansikte utåt och vi värnar om den inbjudande och trygga atmosfär som vi har idag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Placering i Nyköping
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Marie Johnson Toft 0722028470 e-post marie.johnson.toft@regionsormland.se
Enhetschef Ann-Charlotte Rydberg 0155-24 73 03 e-post Ann-Charlotte.Rydberg@regionsormland.se
Facklig företrädare söks via via växeln, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Psykiatriska Kliniken Nyköping
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 20260811
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10008513