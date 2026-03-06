Medicinsk sekreterare till Psykiatriska akutsektionen, NSP
2026-03-06
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Psykiatriska akutsektionen är en del av Norra Stockholms psykiatri (NSP) och ligger på S:t Görans sjukhusområde.
Akutsektionen består av den länsövergripande psykiatriska akutmottagningen och avdelning 1.
Psykiatriska akutmottagningen är Stockholms läns enda mottagning för akut psykiskt sjuka. Uppdraget är att erbjuda länsgemensam högspecialiserad psykiatrisk vård som svarar för akut omhändertagande alla tider på dygnet. Mottagningen har ca 19 000 besök per år. Observationsavdelning 1 har 14 vårdplatser och vårdar patienter med alla typer av psykiatriska diagnoser. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är omväxlande och består till stor del av journaldokumentation i TakeCare samt övrigt förekommande sekreteraruppgifter såsom kommunikation med förvaltningsrätt, kassaavstämning, scanning och posthantering med mera. För att trivas med tjänsten måste du tycka om att skriva journaler.
Du kommer att arbeta på en trevlig sektion med många kompetenta medarbetare som ser till att du kommer att trivas och snabbt komma in i såväl arbete som gemenskap.Kvalifikationer
Du är utbildad medicinsk sekreterare, med erfarenhet av yrket. Du har god datorvana och goda kunskaper i medicinsk terminologi.
Du är stresstålig, serviceinriktad, prestigelös och har god samarbetsförmåga. Du kan arbeta flexibelt efter varierande behov samtidigt som du är självständig och kan driva ditt eget arbete framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Heltid, 38,15 til/vecka. Schemalagd arbetstid dag och var 4:e helg.
Dina förmåner hos oss är:
Flextid
Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år)
Fri sjukvård inom öppenvård
Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande.
Läs gärna mer om oss på www.norrastockholmspsykiatri.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
