Medicinsk sekreterare till Psykiatrisk mottagning C, Sundsvall
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2026-08-03
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Psykiatrisk mottagning C Sundsvall är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom Länsverksamhet Psykiatri.
På mottagningen arbetar vi främst med bedömning, utredning och behandling för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men även annan specialistpsykiatrisk problematik. Vi tar emot patienter som är 18 år och uppåt. Behandling består av terapeutiska interventioner både individuellt och i grupp, psykopedagogiska interventioner och läkemedelsbehandling. På mottagningen arbetar vi i team med bred kompetens i form av psykolog, sjuksköterska, läkare, kurator, behandlingsassistent, arbetsterapeut, dietist, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare kommer du bland annat arbeta med:
Diktatskrivning
Bokning av patienter
Fakturahantering
Posthantering
Andra administrativa uppgifter förekommerKvalifikationer
Vi söker dig somÄr utbildad medicinsk sekreterare
Det är meriterande om duHar tidigare erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Anna Pal anna.pal@rvn.se +4660181973 Jobbnummer
10020193