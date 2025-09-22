Medicinsk sekreterare till Psykiatrisk mottagning C, Sundsvall
Region Västernorrland / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-09-22
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Psykiatrisk mottagning C Sundsvall är en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning inom Länsverksamhet Psykiatri.
På mottagningen arbetar vi främst med bedömning, utredning och behandling för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men även annan specialistpsykiatrisk problematik. Vi tar emot patienter som är 18 år och uppåt. Behandling består av terapeutiska interventioner både individuellt och i grupp, psykopedagogiska interventioner och läkemedelsbehandling. På mottagningen arbetar vi i team med bred kompetens i form av psykolog, sjuksköterska, läkare, kurator, behandlingsassistent, arbetsterapeut, dietist, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vårt team! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde eller enligt överenskommelse.
Medicinsk sekreterare till Psykiatrisk mottagning C, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare kommer du bland annat arbeta med:
Diktatskrivning
Bokning av patienter
Fakturahantering
Posthantering
Andra administrativa uppgifter förekommer
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad medicinsk sekreterare
Det är meriterande om du
Har tidigare erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna Pal +4660181973 Jobbnummer
9520517