Medicinsk sekreterare till Psykiatrin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-06-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Bli vår kollega!
Allmänpsykiatrin fortsätter att utvecklas och nu söker vi en medicinsk sekreterare som vill vara en viktig del av vårt team. Hos oss får du jobba med engagerade kollegor i nya fina lokaler i psykiatrihuset med möjlighet till distansarbete.
Vi söker
Vi söker dig som vill ha en viktig roll i en verksamhet där struktur, kvalitet och samarbete är avgörande för att helheten ska fungera. Som medicinsk sekreterare hos oss är du en central del av teamet och bidrar till att skapa goda förutsättningar i det dagliga arbetet. Du är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör och har goda kunskaper i svenska språket samt medicinsk terminologi. Vi ser det som meriterande om du har utbildning i diagnoskodning samt goda kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är kommunikativ, serviceinriktad och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta med andra, tar ansvar för ditt arbete och bidrar med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Det här får du arbeta med
Som medicinsk sekreterare hos oss får du en omväxlande och utvecklande roll där du bidrar till att skapa struktur, kvalitet och välfungerande flöden i det dagliga arbetet – samtidigt som du blir en viktig del av teamet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnoskodning, DRG-gruppering, telefonkontakt med vårdgrannar och myndigheter samt andra administrativa uppgifter såsom hantering av funktionsbrevlådor och remisshantering. Du kommer att arbeta inom flera delar av psykiatrins verksamhet, såsom akutpsykiatrisk vård, slutenvård, beroendemottagning/LARO och ätstörningsmottagning. Rollen omfattar även dokumentation av tvångsvårdsbeslut som är en central del av psykiatrin.
Som ny hos oss får du en trygg introduktion av engagerade kollegor i en verksamhet där vi hjälper varandra och utvecklas tillsammans. Hos oss värdesätter vi en god arbetsmiljö där trivsel, samarbete och arbetsglädje är viktiga delar av det dagliga arbetet. För dig som vill lära känna verksamheten först finns även möjlighet att prova på tjänsten genom ett vikariat.
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet till distansarbete
• Eget kontor i nya och fina lokaler i psykiatrihuset
• Ett varierat arbete med både ansvar och utvecklingsmöjligheter
• En viktig roll i en verksamhet där din insats har stor betydelse
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vision
Susanne Pajunen susanne.pajunen@norrbotten.se +4692071671 Jobbnummer
9952744