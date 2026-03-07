Medicinsk sekreterare till Psykiatri och Psykologi Göteborg
Aleris Sjukvård AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Göteborg
, Mölndal
, Lysekil
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi på Aleris Psykiatri söker en medicinsk sekreterare till vår mottagning i Göteborg.Publiceringsdatum2026-03-07Om företaget
Aleris Psykiatri bedriver vård på uppdrag av VGR där vi utför neuropsykiatriska utredningar. Vi vill nu bredda vår verksamhet inom privat- och försäkringsvård för vuxna. Vår ambition är att ha ett modernt arbetssätt med effektiva vårdprocesser, teamarbete där patienten står i centrum, samt en ansvarsfull fördelning av resurser.
Om Aleris Psykiatri Aleris har lång erfarenhet av att bedriva specialiserad psykiatri. Vi erbjuder våra patienter och deras närstående hög tillgänglighet, delaktighet, gott bemötande och evidensbaserad vård. Vi strävar efter enkelhet, innovation och att vara ansvarsfulla. Med snabba beslutsvägar och tydligt ledarskap är vi snabbfotade och ledande inom psykiatrisk vård.
Rollen Som medicinsk sekreterare erbjuds du ett stimulerande arbete med varierande uppgifter genom daglig kontakt med patienter och ansvar för det vårdadministrativa arbetet. Arbetsuppgifterna omfattar medicinsk dokumentation, diagnos- och åtgärdsregistrering samt remisshantering men även övrig administrativ service. Du kommer att arbeta dels med förekommande vårdadministrativa arbetsuppgifter såsom medicinsk dokumentation och övrig administrativ service, men även i vår reception. De journalsystem som vi arbetar i är Webdoc.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Om dig Du är medicinsk sekreterare och har god datorvana. Meriterande är om man utöver detta även har erfarenhet av receptionsarbete.
Vi söker dig som trivs med att möta nya människor, är serviceinriktad och vill vara med och forma ett trevligt samt professionellt bemötande av patienter/anhöriga. Som person är du effektiv och flexibel samt har en god samarbetsförmåga.
Vi värdesätter personliga egenskaper och söker dig som genom ditt engagemang, professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga utvecklar goda relationer med patienter och medarbetare. I utbyte erbjuder vi en modern verksamhet med möjlighet att påverka, i en arbetsmiljö där långsiktighet och kvalitet är ledord.
Anställningsvillkor Anställningsform: 6 månaders visstidsanställning, med ev möjlighet till fast anställning därefter. Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och är nyfiken på att veta mer om oss och ser mycket fram emot din ansökan. Vi kallar till intervjuer löpande vilket gör att tjänsten kan bli tillsatt innan annonsens slutdatum. Skicka därför in din ansökan om du är intresserad så fort som möjligt så vi hinner kalla dig och se om vi kan komma överens.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Martin Zemlicka på martin.zemlicka@aleris.se
, alternativt mobilnummer 070-002 81 98.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347341-1879953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Södra Allégatan 6 (visa karta
)
413 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9783267