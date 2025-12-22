Medicinsk sekreterare till Piteå hälsocentral
2025-12-22
Startskottet för utveckling och införande av tvärprofessionella team har precis gått. Riktningen mot framtidens Piteå Hälsocentral är utstakad och med mål som ökad kontinuitet, rätt använd kompetens, arbetsglädje och mod att utveckla söker vi dig som framför allt tycker om att bidra varje dag, utvecklas i din roll och få andra att växa.
Piteå Hälsocentral är en medelstor och trivsam hälsocentral i hjärtat av Piteå, med cirka 10 000 listade patienter. Totalt är vi cirka 45 engagerade medarbetare som nu ser fram emot att få en ny kollega! Vi har ett team som kommer att ta emot dig med öppna armar. Teamet består av allmänspecialister, ST-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, samtalsbehandlare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Vi arbetar tillsammans och tar gemensamt ansvar för teamets patienter i ett nära och tvärprofessionellt samarbete.
Vi sökerVi söker dig som är medicinsk sekreterare med erfarenhet av yrket. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom primärvården och/eller om du har erfarenhet av cosmic, diagnosklassificering och Office365.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är serviceinriktad, strukturerad, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Som medicinsk sekreterare på Piteå hälsocentral blir du en viktig del av det dagliga administrativa arbetet. Uppgifter som dokumentation, diktat, posthantering, diagnoskodning och stöd i olika system till andra yrkesgrupper på hälsocentralen är exempel på dagliga uppgifter för en medicinsk sekreterare hos oss. Vi har ett pågående arbete med att införa teambaserat arbetssätt där du som sekreterare kommer spela en avgörande roll. Du kommer ha en central roll i teamet där du bland annat kommer medverka i sittande rond för att dokumentera och förse ronden med efterfrågad information.
Det här erbjuder vi dig
• 4000 kr i friskvårdsbidrag
• Möjlighet till visst distansarbete
• Trygg inskolning
• Erfarna kollegor
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTillsvidareanställning på hel- eller deltid, dagtid. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vision
Ann Charlotta Bergqvist ann.bergqvist@norrbotten.se Jobbnummer
9661564