Medicinsk Sekreterare Till Palliativ Vård Och Asih Trelleborg
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Administratörsjobb / Trelleborg Visa alla administratörsjobb i Trelleborg
2026-07-20
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Är du medicinsk sekreterare, gillar teamsamverkan och samarbete med andra professioner? Då är du den vi söker!
Vår nuvarande kollega kommer i slutet av året att gå i pension så nu söker vi en medicinsk sekreterare till vår välfungerande och uppskattade enhet i Trelleborg. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad, utvecklas och vara en del av ett team där kompetens, engagemang och omtanke står i centrum.
Palliativvårdsavdelningen ingår organisatoriskt i förvaltning Nära vård och hälsa, verksamhetsområde mobila team och specialiserad palliativ vård sydvästra Skåne. Vi erbjuder specialiserad palliativ vård med syfte att lindra symtom och förebygga lidande i samband med obotlig eller kronisk sjukdom, oavsett ålder eller diagnos. Vården kan ges som slutenvård på avdelningen som har sex vårdplatser, inskrivning inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), öppenvård på vår palliativa mottagning eller i hemmet och på särskilda boenden. Vården är specialiserad utifrån varje enskild patients behov.
Verksamheten i Trelleborg är en enhet som består av team med sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, läkare, psykolog och medicinsk sekreterare. Vi arbetar ständigt med att utveckla och stärka teamarbetet för att skapa en attraktiv arbetsplats. Varje medarbetare bidrar med sina specifika kompetenser där våra gemensamma insatser gör stor skillnad för patienter och anhöriga. Vårt upptagningsområde är Trelleborg, Svedala och Vellinge kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare inom vår verksamhet har du en viktig roll i den administrativa delen av arbetet.
På enheten hanterar du administrativa uppgifter såsom remisshantering, registrering i PASiS och Melior men är också ett stöd för kollegor i administrativa frågor. Därtill arbetar du under arbetstiden med övriga administrativa uppgifter med framför allt diktatskrivning för läkare och däri utskrift av journalanteckningar, brev och intyg. Du utför även andra administrativa arbetsuppgifter så som den dagliga in- och utgående posten, diagnosregistreringar samt att skriva mötesanteckningar. Det kan även förekomma specifika ansvarsområden.
Du har din fysiska placering i Trelleborg där du är ensam ansvarig medicinsk sekreterare med nära samarbete med kollegorna som finns i Malmö på den Palliativa enheten där. Du ingår även i nätverk med övriga kollegor i förvaltningen.
Du arbetar självständigt samtidigt som du ingår i vårdprocesser tillsammans med andra professioner, där du tillför din administrativa expertis. Vårt arbete präglas av nära samarbete, vilket ger goda möjligheter till tvärprofessionellt lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration på 80 KY-poäng eller 400 YH-poäng, alternativt motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Vidare har du goda kunskaper i medicinsk terminologi samt i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper och erfarenhet av att hantera något av de olika systemen såsom Melior, PASiS, Itacih, Medspeech, Skånekatalogen och 1177. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet inom yrket samt har utbildning och praktisk erfarenhet i sjukdomsklassificering.
För den här tjänsten söker vi dig som är positiv som person och har ett gott bemötande mot såväl patienter och anhöriga som kollegor. Därtill har du en god servicekänsla och samarbetsförmåga. I ditt arbete är du självständig, noggrann, flexibel och ansvarstagande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande urval, men kallelser till intervju kommer att påbörjas först från och med vecka 33. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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231 85 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Eleonora Holmberg Allansson, Enhetschef eleonora.holmbergallansson@skane.se 0410-55076 Jobbnummer
10006581