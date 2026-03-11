Medicinsk sekreterare till Ortopedsekretariatet
2026-03-11
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du ha ett jobb där du gör verklig skillnad - varje dag? Trivs du med varierande arbetsuppgifter, tempo och teamkänsla?
Då kan du vara den vi söker till vårt remiss- och bokningsteam!
Vårt ortopedsekretariat består i nuläget av 18 medicinska sekreterare och en kanslist.
Vi arbetar nära både mottagning och avdelning på Uddevalla sjukhus och NÄL och är en viktig del i vårdkedjan. Hos oss får du vara del av en engagerad arbetsgrupp där arbete sker såväl självständigt som tillsammans med kollegor.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vårt remiss- och bokningsteam för att ersätta kollega som går vidare till annat uppdrag.
Om arbetet
I remiss- och bokningsteamet består arbetsuppgifterna bland annat av:
Registrering och bokning i patientadministrativa system
Remisshantering
Medicinsk dokumentation, skriva diktat
Telefoniarbete, bland annat via Telia ACE
Ärendehantering i 1177
Viss posthantering
Arbetet är omväxlande, och i takt med uppgiftsväxling och realtidsdokumentation kan innehållet utvecklas över tid. Här behöver du gilla att växla tempo och arbetsuppgifter - utifrån vad som händer inom verksamheten behöver arbetsuppgifter ibland prioriteras om.
Du kommer arbeta tillsammans med erfarna kollegor i teamet och få en trygg introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter.
Om dig
Vi söker dig med godkänd utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration, 80p KY/400p YH eller motsvarande utbildning för medicinsk sekreterare.
Du har hög servicekänsla, har lätt för att samarbeta med andra och trivs med tempofyllda arbetsdagar. Du ser värdet av att skapa goda kontakter med samtliga yrkeskategorier samt kan anpassa dig efter nya förutsättningar och situationer. I pressade situationer har du lätt att ställa om och prioritera arbetet utifrån verksamhetens behov.
Det är meriterande att du har kunskaper i journalsystemet Melior och det patientadministrativa systemet Elvis.
Vi uppskattar om du är nyfiken på digitalisering och har god vana av digitala system. Vi ser gärna att du medverkar till utveckling av rutiner och arbetssätt.
För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare har goda språkkunskaper och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Vi hanterar ansökningar löpande - sök redan idag!
Vi ser verkligen fram mot att välkomna vår nya kollega!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1457". Omfattning
NU-sjukvården, Vårdadministration 3-ortopedi Kontakt
Jenny Hjorth, enhetshef 010-4353669 Jobbnummer
9791498