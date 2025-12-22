Medicinsk sekreterare till ortopedklinikens administrativa enhet
2025-12-22
Vi är en härlig arbetsgrupp som stöttar och arbetar tillsammans, nu söker vi en till kollega. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling.
Kliniken för ortopedi på Nyköpings lasarett är en stor verksamhet med som består av en ortopedisk vårdavdelning med både slutenvård och akut verksamhet, operationsverksamhet, öppenvårdsmottagning med gipsmottagning samt sjuksköterskemottagning.Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll och arbetar flexibelt med varierande arbetsuppgifter såsom medicinsk dokumentation och administration, TeleQ, 1177, remisshantering, joursekreterare, posthantering, kvalitetsregister mm.
Din kompetens
Du är utbildad medicinsk sekreterare, har en god hörförståelse och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket. Det är meriterande om du har erfarenhet av Cosmic och andra, för Region Sörmland, relevanta IT-system. Vi söker dig som har en positiv grundinställning och tycker om att arbeta strukturerat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom ett trevligt bemötande och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Varmt välkommen att söka tjänsten!
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Administrativ enhetschef, Cissi Englund 076-495 16 49.
HR-specialist Sofia Eirsköld och
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ortopedkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-07.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
