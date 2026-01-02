Medicinsk sekreterare till Ortopedi, Vårdadministrativ enhet - vikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om vår verksamhet
Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta i en spännande och dynamisk miljö tillsammans med övrig administrativ personal och vårdpersonal.
På den Vårdadministrativa enheten inom Ortopedi är vi totalt 48 medarbetare; medicinska sekreterare, administratörer och operationskoordinatorer. Verksamheten är geografiskt fördelad på tre sjukhus. Din placering kommer att vara på Mölndals sjukhus.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Vi söker två vikarier med placering inom öppenvården.
Du erbjuds ett stimulerade och varierande arbete där du som medarbetare får ta ett stort eget ansvar i nära samarbete med övriga kollegor.
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss på Ortopedi får du möjlighet att utvecklas i en arbetsgrupp som präglas av öppet klimat, stort engagemang och god stämning. Då placeringen är inom öppenvården, så arbetar du inga helger eller röda dagar.
Patientgruppen är varierande och tempot är ibland högt vilket ger en variation och utmaning i arbetet. Vi arbetar i en miljö där man tar till vara varandras kunskaper och där vi utvecklas tillsammans som team.
Arbetet vi erbjuder är varierande med bland annat journalskrivning, remisshantering, diagnosregistrering och samverkan med andra yrkeskategorier.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare med godkänd utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY/400p YH eller har motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Erfarenhet av Melior och Elvis är meriterande.
Du är driven och vill vara med och påverka. Du är positiv med förmågan att lyfta blicken, se möjligheter och har lätt att samarbeta. Arbetsglädje är ett av våra ledord.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7551". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, Vårdadministrativ enhet Kontakt
Enhetschef, Maria Alvelin maria.alvelin@vgregion.se Jobbnummer
9667062