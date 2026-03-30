Medicinsk sekreterare till Ortopeden, Skövde/Lidköping, Vikariat
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-03-30
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Verksamhetsområde Ortopedi tillhandahåller planerad och akut vård för patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten.
Vi utför såväl planerade som akuta operationer. Verksamheten bedriver sluten- och öppenvård vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping, merparten av alla polikliniska ingrepp utförs vid Skaraborgs Sjukhus Falköping.
Inom administrationen för Ortopedi arbetar idag drygt 20 medicinska sekreterare placerade i Skövde och Lidköping. Samarbetet mellan enheterna är välfungerande. Vi jobbar ständigt med utveckling och förbättringar där vi ser ett stort värde från medarbetarna som bidrar med stor kunskap och engagemang. Man ser även över uppgiftsväxling inom hela sjukhuset där arbetsuppgifter byter "uppdragsgivare". Detta innebär även att medicinska sekreterares uppgifter till viss del förändras när vården ställs om.
Vi behöver ersätta kommande föräldraledigheter och söker nu 2 medicinska sekreterare till vår administrativa enhet för att kunna bemöta och upprätthålla den utveckling/uppdrag som pågår inom verksamheten. Vikariaten pågår under perioden 2026-09-01 - 2027-08-31.Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare inom verksamhetsområde Ortopedi kommer du att ha ett varierande och flexibelt arbete. Vi servar vårdpersonal inom både öppen- och slutenvård. Du arbetar med dokumentation, receptionsarbete, posthantering, kvalitetsregister, tidsbokning, remisshantering, 1177, SAMSA, telefonservice, IT mm. Arbetet är självständigt och omväxlande.
Vi strävar efter att effektivisera vårt arbetssätt och tycker det är dags att se över vår verksamhet och anpassa den till framtidens vårdadministration och digitalisering. I förändringsarbetet ser vi över rutiner, diktatutskrifter, tidsbokning m.m. för att förbättra, förenkla och skapa bättre arbetsmiljö samt få ett närmare samarbete med våra läkare.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet mot framtiden. Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats med nya idéer och influenser!Kvalifikationer
Vi söker dig som har KY- eller YH-utbildning till medicinsk sekreterare eller motsvarande. Erfarenhet med inriktning ortopedi är meriterande. Men lika välkommen som sökande är du som är nyutbildad medicinsk sekreterare då vi också ser ett stort värde av medarbetare som kommer med ny kunskap från utbildningsvärlden. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och medicinsk terminologi. Vi ser gärna att du är en van användare av olika IT-verktyg, gärna journalsystemet Melior och Elvis. Har du utbildning i DRG är det en merit. Som person är du noggrann, strukturerad, flexibel, stresstålig och serviceinriktad samt har en god samarbetsförmåga. Det är viktigt för oss att du har ett driv och engagemang.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi intervjuar löpande under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1876".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 5, Administration och Dokumentation Kontakt
Lena Åberg, Enhetschef 0500-431857
9828234