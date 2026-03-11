Medicinsk sekreterare till Ortopeden, Örnsköldsvik Sommar 2026
2026-03-11
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi är i dagsläget sex medicinska sekreterare i Örnsköldsvik och tillhör länsklinik för ortopedi som bedriver verksamhet på länets alla tre sjukhus. Din huvudsakliga placering och ditt uppdrag kommer att vara kopplat till verksamheten i Örnsköldsvik. Vi arbetar måndag till fredag.
Nu söker vi en medicinsk sekreterare för sommaren 2026. Tjänsten avser ett sommarvikariat på heltid från vecka 24 till vecka 33 eller enligt överenskommelse. Introduktion sker utifrån individuella behov.
Medicinsk sekreterare till Ortopeden, Örnsköldsvik Sommar 2026Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Huvuduppdraget är att skriva diktat
Hantera inkomna handlingar samt andra uppgifter kopplade till uppdraget
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad medicinsk sekreterare
Har god IT-vana
Har goda färdigheter i Office-paketet
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i medicinsk terminologi
Har erfarenhet av att arbeta med MedSpeech och Cosmic
Det är meriterande om du
Har kunskap om DRG-klassificering eller andra medicinska klassificeringssystem
Har erfarenhet av arbete med kvalitetsregister och registrering av statistik
Behärskar det engelska språket i både tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Victoria Pulsford +4666089631 Jobbnummer
9791463