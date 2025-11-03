Medicinsk sekreterare till Öron-Näsa Hals-mottagningen MSE
Öron-, näsa- halsmottagningen på Mälarsjukhuset är en del av ÖNH-kliniken Sörmland som verkar över hela länet. Mottagningar finns också på Nyköpings lasarett i Nyköping och på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Vår arbetsgrupp är liten och multiprofessionell med både administrativ personal och vårdpersonal samlad i samma enhet.
Inom ÖNH-kliniken har vi läkar- och sköterskemottagningar, poliklinisk operationsverksamhet, dagkirurgi och en lättvårdsavdelning på Mälarsjukhuset. Kirurgi där patienten behöver slutenvård bedrivs på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och vid akuta fall under vardagar på Nyköpings lasarett. Vidare finns Hörselvårdsmottagning bemannad av audionomer som ansvarar för all hörselutredning och hörselrehabilitering/habilitering samt Logopedimottagning där Logopeder arbetar med att utreda och behandla/rehabilitera olika typer av kommunikationsproblem såsom röst- tal- och språkstörningar men även ät- och sväljsvårigheter.
Vi arbetar kontinuerligt med att öka patientsäkerhet och kvalité på utfört arbete genom att förändra våra arbetssätt till det bättre och vi ser gärna att du vill vara med och forma framtiden. Tillsammans bygger vi upp en mottagning som kan och gillar att vara i förändring för att tillvarata medicinsk utveckling och kompetens. Vi behöver också utöka och befästa användning av digitala lösningar för vård, information och samverkan med invånare/patienter.Arbetsuppgifter
Vardagen på ÖNH-mottagningen är omväxlande, utvecklande och ibland utmanande. Du kommer att kunna variera dina dagar med olika ansvars- och arbetsuppgifter för att tillsammans med dina kollegor uppfylla behoven inför och efter besök och andra vårdkontakter. Kliniken ansvarar för SVF Huvud-halscancer, operationsplanering för ingrepp inom huvud-halsområdet, länets trakpatienter i både egen, assisterad och inneliggande vård, en växande grupp invånare med obstruktiv sömnapné, vård för invånare med sväljningsproblematik, utredningar av språkutveckling, hörselvård och mycket mer.
Medicinska sekreterare hos oss jobbar med hela kliniken vilket innefattar Läkarmottagning, Hörselvårdsmottagning och Logopedmottagning. Besök planeras och bokas både för individuella besök på traditionell mottagning men, också för besök på Team-mottagning där patienter med sina anhöriga träffar flera kompetenser under samma dag.
Arbetsuppgifterna som medicinsk sekreterare på ÖNH-mottagningen består rent praktiskt av att skriva diktat, boka besök, scanna inkommande dokument men också att upprätthålla nödvändigt administrativt stöd till kliniken som helhet. Medicinska sekreterare ansvarar också för utlämning av journalkopior på begäran av invånare samt att vara en administrativ kontaktväg för invånare in till kliniken via TeleQ och 1177.se. Öron-Näsa-Halskliniken arbetar sedan en tid strukturerat med att använda samt utveckla vårt eget och våra patienters användande av 1177.se
Du är ansiktet och rösten utåt, ett stöd för patienter och invånare som ofta har frågor av administrativ karaktär.
Allt sammantaget arbetsuppgifter som påverkar faktisk och upplevd tillgänglighet, utgör basen för patientsäkert arbete samt klinikens totala produktion.
Din kompetens
Vi söker dig som är medicinsk sekreterare, klar över dig själv i din yrkesroll med ett välgrundat och nyfiket intresse att lära för att utvecklas inom ett högspecialiserat område, öron-näsa-halssjukvård på en specialiserad mottagning.
Som person är du lojal med dina kollegor och verksamheten genom att samarbeta aktivt med både kollegor och patienter för en välfungerande arbetsplats som uppfyller uppsatta mål.
I vardagen är du flexibel, kan balansera dig och hantera motgång, se vägar framåt och planera om. Du kan se behovet av detta genom en god förmåga att agera för helheten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Har du frågor och funderingar? Dina blivande kollegor svarar gärna på dessa om du tittar förbi hos oss!
Anställningsform
Tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Jennie Björkman, 073-866 64 40.
Fackliga företrädare söks via Kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på öron-, näsa- halsmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-17.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
