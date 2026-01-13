Medicinsk sekreterare till Öron-, näs- och halskliniken, Kungsbacka
Nu söker vi dig som ser möjligheter i förändring och som vill bidra till att fortsätta utveckla vår ÖNH-klinik.
Är du vår nya kollega?Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Öron-, näs- och halsklinikens (ÖNH) vårdadministration innefattar 15 medicinska sekreterare som bemannar klinikens tre mottagningar i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Vi söker nu en engagerad medicinsk sekreterare till vårt team i Kungsbacka. Arbetsplatsen kännetecknas av ett gott kamratskap och ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper. Vi arbetar alla tillsammans som en enhet med patienten i fokus. Vi söker dig som är intresserad av att delta i arbetet på en framåtsiktande, modern klinik och bli en del i vårt team! Som medicinsk sekreterare hos oss har du möjlighet till varierande administrativa arbetsuppgifter såsom journalskrivning, statistik, TeleQ, bokning, mottagningssekreterare, e-hälsotjänster, kodning, posthantering samt uppföljning av verksamheten, bland mycket annat.
Om arbetsplatsen
ÖNH omfattar öppenvårdsmottagningar i Halmstad, Varberg och Kungsbacka samt sju vårdplatser i Halmstad med verksamhet dygnet runt. Vi är en klinik i god balans och vår målbild är att arbeta för en hög kvalitet genom ett gott arbetsklimat bland kompetenta och engagerade medarbetare. Vi ligger i framkant vad gäller digitalisering.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad medicinsk sekreterare. Vi förutsätter att du har mycket god datorvana, och goda kunskaper i medicinsk terminologi samt svenska i tal och skrift. Meriterande är goda kunskaper i Cosmic journalsystem och Tessa schema- och lönesystem.
Vi söker dig som har en utpräglad känsla för service, är flexibel och har en god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter. Du tycker om att skriva och du ser ett välfungerande administrativt arbete som en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna arbeta med och för vår målgrupp. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp och har en god förmåga att samverka och skapa nätverk. För att trivas hos oss är det viktigt att du vill delta i det dagliga teamarbetet och vara med och skapa en arbetsmiljö där vi alla på kliniken inspirerar och inkluderar varandra. I arbetslaget behöver vi en medarbetare med driv, som är nytänkande och har en vilja att skapa välfungerande arbetssätt med patienten i fokus. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, skicka in din ansökan idag!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta som medicinsk sekreterare inom Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/medicinsk-sekreterare.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
