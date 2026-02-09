Medicinsk sekreterare till Onkologikliniken
Region Västmanland / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-02-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bli en del av vår gemenskap. Är du noggrann och gillar administrativt arbete? Tycker du om att arbeta i en verksamhet under ständig utvecklig? Då kanske det är hos oss du kommer trivas.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en central och betydelsefull roll. Tillsammans med övriga i sekreterargruppen ansvarar du för att ge administrativ service till samtliga enheter inom kliniken. Arbetsuppgifterna omfattar sedvanliga medicinska sekreteraruppgifter, inklusive bokning, samt arbete med statistik och registrering i olika cancerregister, där varje sekreterare har ett eget ansvarsområde. Receptionsarbete kan också förekomma.
Om arbetsplatsen
Onkologikliniken i Västerås består av mottagning, dagvårdsavdelning, slutenvårdsavdelning, strålbehandling och vår enhet för cancerrehabilitering. Kliniken består i dag av cirka 130 medarbetare och vården bygger på en helhetssyn av människan vilket innebär att ta hänsyn till fysiska, psykologiska, sociala och existentiella faktorer.
Hos oss välkomnas du till en arbetsplats med god arbetsmiljö, engagerade och kompetenta kollegor och en verksamhet som hela tiden utvecklas.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare. Gärna med några års erfarenhet inom yrket. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic, tidsbokning samt sjukdomsklassificering (DRG) är också meriterande. Vidare ser vi att du har goda datakunskaper och goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Du har en positiv inställning till övriga administrativa arbetsuppgifter utöver de sedvanliga sekreteraruppgifterna.
Som person är du trygg och stabil med en god självinsikt. Du arbetar självständigt och strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt även när tempot är högt. Du trivs med att ta initiativ, driva frågor framåt och ser till att saker blir gjorda. Samtidigt har du en flexibel inställning och kan snabbt anpassa dig till nya förutsättningar och ser möjligheter i förändringar. Du är tydlig i din kommunikation och samarbetar väl med andra. Genom ditt engagemang och din positiva inställning bidrar du till en god stämning och ett gott samarbete i teamet. Ditt bemötande präglas av lugn, uppmärksamhet och servicekänsla, med intresse och förmåga att hjälpa andra.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, Heltid.
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 Februari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Administrativ enhetschef
Madelene Strand madelene.strand@regionvastmanland.se Jobbnummer
9729810