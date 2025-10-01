Medicinsk sekreterare till ögonmottagningen i Växjö
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-10-01
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till ögonkliniken, vi är cirka 70 medarbetare och bedriver verksamhet i Växjö och Ljungby. Vi är framförallt en öppenvårdsklinik och vår verksamhet består av många olika sorters besök. Vi har optiker, ortoptister, ögonsjuksköterskor, undersköterskor som bedriver egna mottagningar utöver läkarmottagningar, injektionsbehandlingar och olika sorters operationer.
Vi har cirka 40 000 besök om året vilket ställer höga krav på våra processer och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa.
Som medicinsk sekreterare på ögonkliniken ansvarar du för att administrationen kring det dagliga patientflödet fungerar.
Gillar du varierande arbetsuppgifter, tvära kast, verksamhetsutveckling och att utvecklas i din yrkesroll samt har ett stort engagemang för din arbetsplats och vill arbeta på en klinik som tillämpar rätt använd kompetens?
Då är vi arbetsplatsen för dig!
Som medicinsk sekreterare på ögonkliniken ansvarar du för diktatlista, egna tidböcker, bemannar Tele Q och även reception vid behov. Utöver dessa ansvarsområden finns även flera andra administrativa uppgifter som utförs av medicinska sekreterare och du kommer även att ingå i team tillsammans med vårdpersonal.
Möjlighet till distansarbete samt önskearbetstider finns.
Oavsett om du är ny i yrket, aldrig har skrivit ögondiktat eller har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare kommer du att få en individuell introduktion som anpassas efter din erfarenhet och kunskap.
Kollegorna utgör en trygg gemenskap som finns där för att svara på dina frågor och stötta dig i din utveckling.
På ögonkliniken är vi ett härligt gäng i olika åldrar där alla är lika viktiga! När vi ställer upp för varandra och hjälps åt blir det som allra bäst både för oss och våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör, gärna med erfarenhet av journalsystemet Cambio Cosmic.
Vi har ett roterande arbetssätt, vilket förutsätter att du är flexibel, kan arbeta både självständigt och i team samt har god samarbetsförmåga.
Du är ansvarstagande och uppskattar varierande arbetsuppgifter. Vi ser också att du är positivt inställd till förändrings- och utvecklingsarbete.
Du har goda kunskaper i svenska språket samt medicinsk terminologi och har god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt.
Du gillar och har fallenhet för att kunna hantera många arbetsuppgifter samtidigt och du har även förmåga att planera och prioritera och hitta lösningar i vardagen.
