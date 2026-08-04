Medicinsk sekreterare till Ögonmottagningen i Landskrona
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona / Administratörsjobb / Landskrona Visa alla administratörsjobb i Landskrona
2026-08-04
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Ögonmottagningen i Landskrona har lång och bred erfarenhet inom ögonsjukvård och bedriver både mottagning- och operationsverksamhet med totalt cirka 15 000 besök per år. Vi är cirka 15 medarbetare varav tre är medicinska sekreterare.
Vårt mål är att verka för en bra ögonsjukvård i det lilla formatet samt att vara en modern och attraktiv arbetsplats.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Vår ögonmottagning söker nu en medicinsk sekreterare som tillsammans med oss vill vara med och utveckla verksamheten med patienten i fokus.
Som medicinsk sekreterare hos oss har du ett nära samarbeta med hela teamet som innefattar läkare, sjuksköterska, undersköterska, ortoptister, optiker samt med övriga medicinska sekreterare på mottagningen. Dina arbetsuppgifter består av patientadministration kring patientens möte med vården så som remisshantering, diktatutskrift, diagnosregistrering, bokning/bevakning, intyg, provsvar, telefon- och postservice samt 1177. Arbetet kan också omfattas av andra administrativa arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80 p (KY) eller 400p (YH) alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Tidigare erfarenhet som medicinsk sekreterare, gärna inom ögonsjukvård ses som meriterande. Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket, god datorvana och är välbekant med den medicinska terminologin. Kunskaper och erfarenhet av Melior och Pasis är önskvärt.
Vi lägger stort värde vid att du som person är noggrann, flexibel och positivt inställd till de uppgifter och utmaningar som du ställs inför. För att lyckas i denna roll bör du ha ordningssinne och social kompetens. Vidare har du integritet och förstår vikten av att hantera information på ett professionellt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Vattenverksallén 15 (visa karta
)
217 00 LANDSKRONA Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Kontakt
Annika Keijsner, Vision Annika.Keijsner@skane.se 040-33 10 51 Jobbnummer
10020576