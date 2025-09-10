Medicinsk sekreterare till ögonmottagningen
2025-09-10
Verksamhetsområde ögon bedriver akut och planerad ögonsjukvård med mottagnings- och operationsverksamhet samt synrehabilitering. På ögonmottagningen i Hudiksvall bedriver vi både mottagnings- och operationsverksamhet samt mottagningsverksamhet i Bollnäs. Vi är cirka 50 medarbetare inom olika yrkesprofessioner såsom läkare, ögonsjuksköterskor, undersköterskor, optiker, medicinska sekreterare och administrativ personal och tillsammans hanterar vi stora patientströmmar.
Vi söker nu en medicinsk sekreterare till vårt team. Kom och gör betydelsefulla insatser tillsammans med oss! Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och patientfokuserad miljö med varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Du blir en viktig medarbetare i teamet och genom att avlasta läkare och sjuksköterskor med administrativa arbetsuppgifter har du som medicinsk sekreterare en nyckelfunktion som får helheten att fungera. Vi utför nu några förändringar inom vår verksamhet där de medicinska sekreterarna tar över administrativa uppgifter från legitimerad vårdpersonal. Detta medför att du får en bredare roll med fler spännande arbetsuppgifter.
Som medicinsk sekreterare arbetar du bland annat med
• vårddokumentation och registrering
• diagnos- och åtgärdskodning
• post- och remisshantering, samt förberedelse för scanning
• bokning/avbokning av patienter via telefon.
Hos oss får du
• arbeta dagtid (måndag till fredag), stationerad på mottagningen med möjlighet till hemarbete
• arbeta i en trygg arbetsgrupp med kompetenta och hjälpsamma kollegor
• arbeta med många varierande arbetsuppgifter och utvecklas i din yrkesroll.
Som arbetsgivare är vi mån om dig som arbetstagare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt såväl som teambaserat samt att du är uppmärksam och tillmötesgående och visar vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt och kan fatta egna beslut och självständigt driva ditt arbete framåt. Vi ser att du är en person som är lyhörd samt har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du bör vara öppen för och intresserad av förändring och utveckling, uppskatta ett varierande arbete och har lätt för att anpassa dig till ändrade situationer.
I rollen som medicinsk sekreterare ska du vara
• utbildad medicinsk sekreterare.
För den här tjänsten är det meriterande om du har genomfört DRG-utbildning.
I den här rekryteringen intervjuar vi löpande, så vänta inte med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
